Dwyane Wade vuelve a alzar la voz a favor de los estudiantes de Parkland

No hay la menor duda de que la NBA le ha permitido a Dwyane Wade convertirse en uno de los líderes más influyentes, no solo en Miami sino a nivel nacional, y su lema “padre primero” no es una simple frase.

El jugador del Heat lo sabe y actúa en consecuencia, visitando a los quienes lo necesita y aportando de su bolsillo si es menester. No importa que esté en casa o de gira por el Oeste, Wade lo apoyará si considera que su causa es justa.

Después de entregarles una camiseta y unas zapatillas a los padres de Joaquín Oliver, una de las 17 víctimas del tiroteo de la Marjory Stoneman Douglas High School, visitó su escuela en Parkland y tras escuchar a sus alumnos decidió involucrarse en la causa.

“Estas son todas estas cosas por las que estos niños están en la cima”, comentó Dwyane. “Es algo que todos deberíamos apoyar y ver si todas las voces son importantes cuando se trata de legislación. Me encanta lo que ellos están haciendo”.

Wade siguió desde Sacramento las huelgas estudiantiles que tuvieron lugar este miércoles en la mañana por toda la nación pidiendo el cese de la violencia armada y dijo que son otra señal de lo unificados que han logrado estra los estudiantes para que sus voces sean escuchadas.

“Es genial ver a nuestros jóvenes tomar una posición y hacer las cosas que creen que es necesario”, dijo Wade. “Es genial que liderado por Parkland 17 todos los niños de todo el país se reúnan en torno a lo sucedido y entiendan que son más fuertes cuando están juntos”.

Wade y su esposa, la actriz Gabrielle Union piensan donar $200,000 para que los estudiantes de Chicago se unan al mitin de control de armas, liderado por estudiantes de la secundaria Stoneman Douglas, el 24 de marzo en Washington.

“Eso es algo de lo que hablamos es que no lo van a dejar ir”, indicó Wade. “Me impresionó mucho que comprendieran y dijeran ‘OK, sabemos que esto puede desaparecer dentro de unos meses, así que esto es lo que planeamos para cuando se supone que se desvanecerá’”.

Este fin de semana D-Wade consiguió extender la exposición de arte “Parkland 17”, en Wynwood para que más las personas tuvieran la oportunidad de rendir homenaje a las víctimas y se le pidieran a sus representantes estatales un mejor control de armas.

El oriundo de Chicago tenía el combustible, pues conoce de primera persona lo que genera la violencia armada, y el hecho de enterrar a Oliver con su camiseta del Heat fue la chispa que encendido esta enorme llama en su corazón, pero también como padre espera que esto nunca más vuelva a suceder.