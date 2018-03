Wade humilla a LeBron y el Heat le da una otra paliza a los Cavaliers

Los dos tapones que le propinó Dwyane Wade a LeBron James reflejan muy bien lo que ocurrido este martes en Miami. El juego del Heat se resume en una palabra: defensa.

Los Cavaliers llegaron al American Airlines embalados con cinco victorias consecutivas, pero chocaron de frente con la fortaleza del Heat, a pesar de no poder contar sus torres Hassan Whiteside y Bam Adebayo. Kevin Love fue el primero en estrellarse, literalmente en el primer cuarto, y aunque regresó, el golpe en la cara lo sacó del partido.

En un partido muy serio de principio a fin, el quinteto de Miami (40-35) le dio una soberana paliza 98-79 al equipo de Cleveland (44-30), al que tiene de hijo con 14 triunfos consecutivos en el AAA y cuatro al hilo desde que James se regresó.

“Fuimos contra el el equipo mas poderoso a la ofensiva, dimos todo y definitivamente es un triunfo de todos nosotros”, dijo Wade. “Hicimos un gran trabajo. Este fue uno de nuestros mejores juegos defensivos desde que yo he estado aqui”.

La Clave

La defensa del quinteto de la Capital del Sol limitó a los Cavs a un 36.5 por ciento en tiros de campo y un pobre 15.4 por ciento en libres, ganándole la batalla de los rebotes 44-22, de puntos en la pintuta 48-40 y de contragolpes 13-3. A su vez el Heat disparó para un 47.4 por ciento (31% en triples) y si no le sacó más de 20 puntos fue porque al final jugaron las reservas. La actitud de Miami desde el minuto uno ganó el juego, haciendo lucir muy mal a un equipo que pretende discutir el título.

“Este es el tipo de defensa que queremos seguir construyendo. Los muchachos estuvieron bien, cerrando la pintura y haciendo múltiples esfuerzos para impedir los triples”, dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “Cuando tienes duras derrotas la confianza crece. Nuestro equipo siente que ha mejorado pero tiene que además de ganar en casa ser fuerte en la carretera”.

Los mejores

Lebron se fue con 18 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, muy por debajo de lo que acostubra. Recibió un poco de ayuda de ayuda de un tal Hood, que no es Robin sino Rodney, con 15 puntos, del español José Calderón y de Jordan Clarkson ambos con 11. Del resto de los Cavs bien gracias.

“Miami es uno de los mejores equipos defensivos in esta liga y ellos han hecho un gran trabajo”, comento King James. “Ellos consiguieron una dura defensa y nosotros no tuvimos un buen juego ofensivo. No tuvimos a Kevin y eso nos hirió”

Por Miami brillaron Kelly Olynyk con 19 puntos (3-4 en triples), Josh Richardson con 15, y Jame sJohnson, quien marcó a J ames, como otros 15, además de nueve rebotes y cinco asistencias.

Dwyane Wade fue el alma de equipo, aparte de sus dos tapones a LeBron regaló otros dos, siendo un valuarte en defensa. Al ataque terminó con 12 puntos (5-11) con el mejor diferencial del juego con +22.

En tanto Goran Dragic cumplía con 10 puntos (4-8) y 10 asistencias.

“Esta fue nuestra defensa creo que jugamos tremenda defensa”, indicó el Dragón. “Los tapones de D-Wade a LeBron fueron grandiosos, necesitamos esas jugadas y JJ hizo tremendo trabajo defendiéndo.”.

De la mejor manera el Heat se quita del medio al rival mas difícil y da un paso más en la lucha por los playoffs. Este martes ganó el que jugó a ganar y ahora ha ganado 11 de sus últimos 12 juegos en casa.

Juego

El primero fue para el Heat 29-18 gracias a la bujía de encendido de los “Hermanos Johnson” que sumaron 11 puntos, mas los dos triples de Wayne Ellington en el partido. Mientras LeBron se iba con seis y Love fuera de la cancha por un golpe en la cara.

Temprano en el segundo la ventaja de Miami se extendió 40-20 tras una canasta de Wade que llegaba a ocho puntos y sentenciaba el encuentro. Al descanso el Heat ganaba 54-34, a pesar de los 13 puntos de James, gracias a su tremenda defensa de Miami con 7 ptos de Tyler Johnson, lo mismo que el resto de los titulares delos Cavs, y 10 de Olynyk.

Los Cavs ganaron el tercero 25-21, pero la ventaja de Miami seguia siendo amplia al final del parcial 75-59. LeBron no sabía que hacer protestando todo y propinándole un feo codazo a Tyler que quedó impune.

En el ultimo cuarto Cleveland se acerco a 11, pero Miami reaccionó y con una buena corrida sofocó la rebelion que terminó con un triple de Olynyk que puso el juego 94-73 faltando 2:46 por jugar. Los Cavs se rindieron al poner las reservas y los muchachos de Miami aseguraron el triunfo.