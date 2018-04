El Heat tiene otra oportunidad de sellar su boleto

El Heat (41-36) inexplicablemente cayó este sábado por tercera vez en esta temporada ante los Nets (25-51) y por segunda ocasión en el American Airlines Arena, lo cual le impidió asegurar un puesto de playoffs, pero eso no está perdido, sino más bien aplazado.

El número mágico del Miami sigue siendo uno y el quinteto de la Capital del Sol puede incluso avanzar a la postemporada si los Nets vencen a los Pistons este domingo en Brooklyn. Pero si Detroit gana ese juego, el Heat puede asegurar una plaza el próximo martes en su casa ante los Hawks.

Goran Dragic terminó con 18 puntos, pero no pudo anotar el último tiro que hubiera dando el triunfo a Miami evitado el tiempo extra.

“Mañana todavía va a ser un día soleado”, dijo Dragic. “Fue un día difícil. Ellos juegan duro. Tenemos que darles crédito. Creo que tenemos el aspecto que queríamos. La pelota simplemente no quería entrar”

Dwyane Wade la tuvo hasta tres veces, pero no pudo anotar, además de recibir una falta clara que no fue señalada.

“Al final, pensé que Dwyane hizo un gran movimiento”, dijo el entrenador Erik Spoelstra. Le cometieron una falta, estoy seguro en el informe de dos minutos de mañana notaremos eso y tendremos que sentarnos allí y decir gracias, gracias por nada”.

El centro de Miami Hassan Whiteside terminó con 14 puntos y seis rebotes en 20 minutos, pero no jugó en el último cuarto ni en el tiempo extra y eso no le gustó.

“Es molesto. No deberíamos. ¿Por qué estamos igualando? Tenemos uno de los mejores centros de la liga”, indicó Whiteside. “Muchos equipos no tienen un buen centro y no van a usar sus fortalezas. Es una tontería”.

Seguro que si jugara más fuerte de modo regular no estaría en esa situación.

Miami promedió 111.7 puntos en los 16 juegos marzo, superando el récord anterior de 110.9 puntos establecido la temporada 91-92 en enero.

“Me encanta. Nuestro equipo ha estado en esa dirección. El equipo ha estado jugando mejor ofensivamente”, señaló Spoelstra. “Lo hemos hecho de la manera correcta. Los chicos están disfrutando del éxito de sus compañeros. Esos son los ingredientes de una gran ataque”.

Pero además llevaban una buena marcha en defensa en casa hasta que el sábado aflojaron y perdieron su racha de ocho victorias consecutivas en el AAA.

Ahora, no solo tienen que ganar para clasificar a la postemporada, sino para escalar en tabla. El Heat ahora es octavo y si termina ahí le toca los Raptors, que de todos es el menos apetecible.