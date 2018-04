Una sufrida victoria del Heat le da el pase a la postemporada

Un tapón de Josh Richardson al jugador de los Hawks John Collins faltando 1.3 segundos para el final le dio al Heat la clasificación a los venideros playoffs de la NBA.

Atlanta ganaba 98-90 faltando tres minutos para el final, pero el equipo de Miami cerró el aro y no le permitió anotar más, para finalmente con una corrida de 11-0 apuntarse el triunfo más importante de la temporada 101-98, para delirio de los presentes este martes en el American Airlines Arena.

No fue un buen partido del quinteto de la Capital del Sol que perdía por cuatro puntos faltando 1:30 para que se acabara el juego. Un triple de Tyler Johnson (12 puntos) y una canasta en un rebote ofensivo de Hassan Whiteside le dieron la vuelta al marcador para que finalmente Richardson (9) desde la línea de tiros libres sellara el triunfo y el boleto a la postemporada.

Antes James Johnson (10) había metido al Heat en el partido con dos canastas consecutivas, después de que Dwyane Wade (11) con una clavada encendiera el AAA en el último cuarto.

Sin embargo los mejores del Heat con sendos doble-dobles fueron Goran Dragic con 22 puntos más 10 rebotes y Hassan Whiteside con 18 y 12, quien jugó el cuarto parcial después de su desafortunada declaración del sábado.

"Realmente satisfecho y feliz de avanzar a los playoffs", dijo Dragic. "Nos quedan cuatro juegos y necesitaremos competir, pero no queremos tener ninguna lesión para estar listos para los playoffs".

La segunda unidad sumó 20 puntos; sin embargo, no estuvo a la altura esperada, principalmente en defensa.

Miami por momentos pareció que no se jugaba nada, lo cual siembra serias dudas de cara a la postemporada, demostrando una vez más lo mucho que se achica ante estos equipos sotaneros (último de la Conferencia Este).

"Nuestra defensa fue clave, especialmente en los ultimos tres minutos. Realmente fue tremenda", comento el Dragón. "Ellos no consiguieron desmarcarse y J-Rich estuvo sensacional en sus ultimas dos posesiones".

Por Atlanta los más destacados fueron John Collins (el chico de West Palm Beach) con 19 puntos, Tyler Dorsey con 18, Damion Lee con 16, Isaiah Taylor con 15 y Mike Muscala con 13.

Con el triunfo, el Heat se subió al sexto puesto del Este (42-36) superando a los Wizards (42-26) y a los Bucks (42-36). De terminar así, disputaría la primera ronda contra los Cavaliers de LeBron James.

"Hay un solo camino para este grupo, el duro. Hubiesemos querido tener ventaja en el juego y no tener que remontar nueve puntos en un par de minutos", señaló Spoelstra. "Siento que estos muchachos se han ganado la oportunidad y es gratificante ver que el equipo encontró el camino de la perseverancia".

Juego

Al terminar la primera mitad los Hawks estaban arriba 56-52, con tres jugadores con doble dígitos y un gran segundo parcial, todo lo contrario que Miami, que no pareció estarse jugando el pase a la postemporada.

El primero fue para el Heat 30-25, a pesar de que comenzó frío (2-10), con solo siete puntos en los primeros cinco minutos. Con los cambios se recuperó y terminó disparando para un 50 por ciento, con nueve de Whiteside y siete de Dragic, además de limitar a su rival (33.3%).

El segundo la defensa de Miami se cayó por completo (48%) y Atlanta ganó el cuarto 31-22 para irse a descansar ganando por cuatro.

Los Hawks levantaron el vuelo y con un rally de 13-0 voltearon el marcador, Miami consiguió darles caza, pero no supo cerrar, fallando varios tiros fáciles y dando demasiadas facilidades a su rival.

La segunda mitad fue muy disputada, pero el Heat consiguio imponerse.

El tercero lo ganó Miami 26-22 y de este modo terminó empatando el juego 78-78. Miami inicio el parcial con una corrida de 17-5 para irse arriba por ocho, pero luego volvió a caerse, permitiendo que al final le empataran el partido.

Todo quedó listo para el último cuarto. No habían pasado tres minutos cuando los Hawks ya ganaban 89-80 tras llegar a 12 triples. Una clavada de Wade tras robo enciendió el AAA, pero Miami seguía por debajo (91-86).

Poco después Dragic lo acercó a cinco, pero los Hawks volvieron a estirar la ventaja 98-90 faltando tres minutos, pero no anotaron más. El Heat remontó ganó el cuarto 23-20 para llevarse una sufrida victoria, que le sabe a gloria.

Este miércoles el equipo de Miami le devuelve la visita, pero espera que en Atlanta no sea tan complicado.

"No sé qué es esto, pero al final siempre hacemos los juegos interesantes", indicó Dragic. "Espero que manana no sea tan cerrado, no sé como describir esto".