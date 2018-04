Gigante de Filadelfia se cubre el rostro pero enseña sus garras ante un Heat congelado en el final

Vestido de blanco y un ambiente inigualable recibió el American Airlines Arena su primer juego de playoffs entre el Heat y los Sixers, quien buscaban desequilibrar la balanza después de dividir honores en Filadelfia.

Pero al final la desilusión fue mayúscula.





En un juego con tres cuartos sumamente disputados, el equipo de Filadelfia se impuso 128-108 ante un quinteto de Miami que, después de batallar a brazo partido, tiró el juego por la borda en el último parcial (32-14).

“La base de nuestro equipo es la defensa y le doy crédito a nuestra defensa en el cuarto parcial donde contuvimos en 14 puntos al Heat”, dijo el entrenador de los Sixers Brett Brown. “También le doy crédito al Heat por su cultura y su historia y estoy orgulloso de nuestro equipo”.

De este modo los Sixers recuperan el factor cancha al tomar ventaja de 2-1 en su serie particular.

El triunfo de Filadelfia tuvo nombre propio: Joel Embiid, quien regresó al equipo jugando con una máscara y se comió a un flojo Hassan Whiteside, quien demostró por qué Erik Spoelstra lo tiene que sentar en el cuarto parcial.

Embiid, en su debut en los playoffs de la NBA, fue clave con 23 puntos y una gran defensa superando ampliamente a un Whiteside del que emanaba el color amarillo, cosechando apenas cinco puntos y dos rebotes.

El duelo Dario Saric vs James Johnson lo ganó ampliamente el de Filadelfia con 21 puntos, por 12 el de Miami.

Marco Belinelli, viniendo del banco, aportó otros 21 para los Sixers, superiores a los de Dwyane Wade (8 puntos) y Wayne Ellington (3).

A Ben Simmons lo frenaron en la primera mitad, pero en la segunda explotó y terminó con 19 puntos más 12 rebotes, mientras JJ Reddick finalizaba con 10.

Miami jugó mejor y en un principio mereció ganar, pero al final se cayó en ambos lados de la cancha y este juego lo gana el que anota más durante 48 minutos y eso lo hizo mejor Filadelfia.

“Ellos hicieron grandes tiros y algunos triples y nosotros no estuvimos disponibles para ejecutar”, indicó Spoelstra. “Tienes que estar disponible para competir los 48 minutos. Hicieron una buena corrida y se nos escaparon. Cometimos errores defensivos en ese momento y nos hicieron pagar”.

Goran Dragic puso la magia, poniendo a bailar a Robert Covington (11). El Dragón se fue con 23 puntos más ocho asistencias y fue el mejor del Heat.

Un Heat que tuvo en Justise Winslow a un motor fuera de borda con mucha energía con 19 puntos y 10 rebotes y dos tapones antológicos, uno de ellos a Embiid, quien luego se lo devolvió.





"Me sentí genial. Cuando me bloqueó no dije nada. Bueno por él”, comentó Embiid. “Él habló mucho y en el otro extremo se lo devolví y me alegro”.

Josh Richardson la tuvo difícil con Simmons, aún así terminó con 14, mientras Tyler Johnson finalizaba con 10.

La defensa de Miami esta vez no estuvo a la altura, permitiendo un 50.6 por ciento (52.9 % en triples) de acierto de los 76ers en tiros al aro y así no se puede aspirar a nada. Aunque por momentos pareció tener el juego bajo control.

La guerra de triples la ganó los Sixers 18-34, con cuatro de Embiid, por 16-33 el Heat. Todo en un partido intenso, repleto de faltas, incluyendo seis técnicas.

Juego





La primera mitad fue súper disputada, tanto que terminó favorable a Miami por un solo punto, 64-63, después de jugar un gran segundo cuarto.

Los Sixers se apoyaron en cinco triples consecutivos y 11 puntos de Belinelli para llevarse 37-33 un primer cuarto en el que hubo cinco intercambios en la punta. Sin embargo el Heat, apoyándose en un energético Winslow, finalizó muy bien para reducir a cuatro una desventaja de 11 puntos.

Un caliente segundo cuarto fue ganado por Miami 31-26 con sendas faltas técnicas por bando y el que Simmons (7) y Embiid (11) anotaron sus primeras canastas para Filadelfia, mientras Dragic llegaba a 12 puntos y Winslow a 19 como protagonistas principales de la gran remontada.

La pelea de perros del tercero finalmente favoreció a Filadelfia 33-30 que de este modo tomó ligeramente el mando 96-94. Casi todo el parcial fue dominado por el Heat, pero al final los 76ers tuvieron mejor fortuna de cara al aro y tomaron dos de ventaja.

Los de Miami perdieron el enfoque en el inicio del último cuarto y los de Filadelfia abrieron una brecha de 10 unidades, que pronto redujo Miami , pero no lo suficiente y los Sixers volvieron a tomar impulso para escaparse de nuevo por más de 10 puntos. Al final el Heat lo intentó, pero definitivamente no era su noche.