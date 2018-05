El presidente del Heat llama a Spoelstra y Whiteside a estar en la misma página

Este lunes el presidente del Heat Pat Riley, en su habitual conferencia de prensa de despedida de temporada, exhortó al entrenador Erik Spoelstra y al centro Hassan Whiteside a encontrar la forma de pasar a la misma página.

"No hay duda de que Whiteside estaba en mal estado en los playoffs", dijo Riley. "Sean cuales sean las razones, no me he sentado realmente con Spo para hablar de eso. Hassan fue menos en los playoffs y aunque no es una excusa, su temporada comenzó con una lesión y durante todo el año hubo algún dilema. Cuando llegamos a los playoffs, no estaba listo”.

“No estaba en buena forma, no estaba completamente condicionado para una batalla de playoffs”, añadió. "La desconexión entre él y Spo tiene que resolverse con una discusión entre ellos y ambos van a tener que transformar su pensamiento”.

Acto seguido El Padrino volvió a mostrar su debilidad por los hombres grandes al calificar a Whiteside como un jugador increíble.

“¿Cómo va a transformar Hassan su pensamiento para obtener el tipo de mejora que Spo quiere para que pueda ser eficaz? ¿Cómo puede Spo transformar su pensamiento cuando se trata de ofensiva y defensiva o minutos o lo que sea?”, se preguntó Pat. “Sin embargo, él lo usa, eso es lo que hace. Yo tengo el mismo problema con Hassan y él mismo tendrá que hacer algo para resolverlo”.

Para Riley, Hassan lo tiene todo para triunfar, incluso en este basquetbol moderno, donde se impone la velocidad y los tiros lejanos. Solo hay que conseguir hacerlo más eficaz.

“Lo que tiene que hacer es defender, rebotar, bloquear disparos, todas esas cosas que hizo que nos enamoramos del primer año y el segundo", indicó Riley. "Tuvo un mal año y tiene que volver fuerte el próximo Voy a tratar de ayudarlo tanto como pueda. Voy a tratar de ayudar a los dos para que podamos mantenerlo en la cancha 30 minutos por partido. Pero él tiene que ayudarse a sí mismo".

Riley no insinuó nada de cambiarlo, pese a sus $24 millones la próxima temporada; sin embargo afirmó que nadie en el roster del Heat es intocable este verano.

"Muéstrame el nombre correcto, podría participar de todo", dijo Riley a un periodista. "Me conoces a mí y a Micky Arison. Nos gustaría que nuestros hombres claves siguieran juntos y nos gustaría agregarle algo, pero eso será un desafío".

El Padrino reconoce que al equipo le faltó en este viaje a la postemporada y mostró su inconformidad sobre su actuación.

"No fuimos lo suficientemente buenos como para ser un equipo de playoffs", comentó el presidente. "Realmente creo que éramos un equipo de playoffs el año pasado, pero no llegamos. Llegar a los playoffs no es como llevar una insignia de honor, sino una oportunidad de hacer hecho algo significativo y no hicimos un buen trabajo contra Filadelfia".

Será otro verano duro para Riley, pues su idea es intentar agregar el talento necesario sin afectar el núcleo del equipo.

“Ese es nuestro desafío. Si eso puede suceder, intentaremos que eso suceda. Si no puede suceder, intentaremos hacerlo en octubre. Si no puede suceder, intentaremos hacerlo en febrero”, señaló. “En este momento esto es lo que somos, esto es lo que tenemos. Es un equipo de playoffs".

"No vamos a detenernos y no habrá ninguna diferencia de cómo lo hacemos. No importa que tengamos muchos hombres bajo contrato, seguiremos trabajando para alcanzar el objetivo”, añadió.

El presidente dejó clara que la idea no es reconstruir el equipo, aunque está abierto a cualquier cambio y lo que necesita ahora es traer una estrella.

“Tenemos un grupo de muchachos que aún pueden mejorar y si bien la mejora es una gran parte de nuestra organización,debemos salir y mirar alrededor”, afirmó Riley. “Tenemos la oportunidad de tener esas conversaciones para tratar de encontrar un jugador transformador, tal vez, sea probablemente nuestro desafío”.

