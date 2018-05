Los Celtics se hacen fuertes en Boston y golpean duro a LeBron

Lo ocurrido anoche en el TD Garden en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este tuvo un antes y un después.

LeBron James estaba teniendo una noche de ensueño hasta que sufrió un golpe fortuito por parte del chico que lo admiraba desde niño.

Faltan 3:50 para el descanso cuando el jugador de los Celtics Jayson Tatum fue a buscar un balón y su hombro impactó en la mandibula de James. Cualquier otro jugador habría caído KO, pero LeBron se sacudió y tiró los dos tiros libres.

"Sentí que tenía que volver al vestuario, lo hice y recalibré", dijo James durante la conferencia de prensa posterior al partido. "Fue un golpe duro. Obviamente incidental. Su hombro me golpeó justo en la mandíbula. Solo quería volver a la parte posterior y asegurarme de que todo estaba bien. Pero no lo creo, no me afectó. juego después de eso ".

Tras el impacto James se marchó al vestuario para hacerse pruebas y recuperarse, dejando a los Cavaliers con 11 puntos de ventaja, la mayor en la noche, y aunque regresó a falta de 1:57 todo cambió.

Cleveland fueron superados por 24 puntos el resto del partido y Boston se llevó el triunfo 107-94, poniendo la serie 2-0 a su favor para mantener así su récord perfecto de 9-0 en casa durante los playoffs.

James terminó con un triple doble de 42 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. En el primer cuarto anotó 21 de los 27 puntos de los Cavaliers. Antes del choque encestó nueve de sus 15 disparos, después siete de 14, aunque notablemente bajó el ritmo y terminó agotado

Fue otro gran parido de los Celtics, una oda al valor de la administración inteligente, la asunción de riesgos calculada y a la estabilidad.

Boston nunca permitió que el juego se fuera de las manos y después de ir detrás en la primera mirtad 55-48, jugaron una fantástica segunda parte para llevarse el triunfo.

"Tenemos un grupo de muchachos que realmente creen en los demás, y estamos tratando de jugar de la manera correcta, jugando duro", dijo Al Horford.

El centro dominicano tuvo un sensacional final tras recibir una falta flagrante del desastroso JR Smith (0-7) y terminó con 15 puntos y 10 rebotes.

"El trabajo no está terminado, 2-0 no significa nada ", comentó Marcus Morris, quien se batió con James y se fue con 12 puntos " . Todavía tenemos que ganar. No somos complacientes No estamos contentos con 2-0. Queremos ganar esta serie. Esa es la conclusión".

Marcus Smart tuvo un gran impacto viniendo desde el banco, terminó con 11 puntos y nueve asistencias con cuatro robos un plus de +21 para su equipo.

Jaylen Brown fue el mejor de Boston con 23 puntos, seguido por Terry Rozier con 18 y Jayson Tatum con 11.

Pero sobre todo los Celtics estuvieron inmensos en defensa dejando a los Cavs en 39 puntos en la segunda mitad.

Solo Kevin Love con 22 puntos y 15 rebotes escapa de la quema, aunque Kyle Kover llegara a 11.

Se espera que a partir del sábado en Cleveland , Lebron reciba la ayuda que necesita de sus Cavaliers , otra derrota sería prácticamente definitiva.

Siga a Pedro González en Twitter: @PedroJulio59