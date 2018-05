Los Warriors encienden todas las alarmas tras lo ocurrido en el Juego 5

Los actuales campeones de la NBA están a un juego de caer eliminados en la final de la Conferencia Oeste y han encendidos todas sus alarmas.

Este jueves los Rockets echaron mano de su oficio, y a pesar de terminar con una baja sensibl,e consiguieron un importante triunfo 98-94 en el Juego 5 en Houston para poner la serie 3-2 a su favor.

De este modo Golden State está obligado a ganar los dos juegos que le restan para así poder disputar las Finales de la NBA con el campeón del Este, donde los Celtics también habían tomado el pasado miércoles una ventaja 3-2,tras derrotar a los Cavaliers en Boston.

