Cavaliers vs Warriors: ¿qué equipo es favorito en las apuestas para ganar la corona de la NBA?

La maquinaria del mundo de las apuestas se puso en funcionamiento con la llegada de las Finales de la NBA y en las que los Warriors de Golden State, actuales campeones, salen como grandes favoritos para revalidar el título.

Mientras que sus rivales, los Cavaliers de Cleveland, a pesar de tener en su plantilla al alero LeBron James, el jugador considerado actualmente como el mejor del mundo, salen como los grandes perdedores.

James nunca antes había sido tan desfavorecido en las Finales como las que va a disputar de nuevo contra los Warriors.

Por lo que se ha visto en el campo a ambos equipos durante las respectivas series de Conferencia de este año, se espera que el enfrentamiento sea el más desequilibrado.

