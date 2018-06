Con un Curry de récord, los Warriors dejan sin aliento a LeBron y sus Cavs

Los Warriors de Golden State, con nueve triples de Stephen Curry, derrotaron este domingo 122-103 a los Cavaliers de Cleveland y tomaron ventaja 2-0 en la Final de la NBA.

Curry, con nueve triples en 17 intentos desde esa distancia, le arrebató a Ray Allen el récord de disparos de tres puntos en un solo partido en la historia de las finales y acabó con 33 unidades para neutralizar los 29 tantos, 13 asistencias y nueve rebotes de LeBron James, que coqueteó con el triple-doble, luego de sellar 51, ocho y ocho en el primer juego.

Kevin Durant y Klay Thompson lo acompañaron con 26 y 20 respectivamente.

El esfuerzo de LeBron, que sucedió a Michael Jordan en 1993 como los únicos jugadores en los últimos 25 años en superar los 50 tantos en la última instancia de la competición, no sirvió para arañar ninguna victoria del Oracle Arena de Oakland, que vivió un segundo triunfo consecutivo de los suyos.

