LeBron puede tener ya decidido su destino

Cuando apenas faltan dos semanas para que se inicie la agencia libre LeBron James sigue deshojando la margarita.

King James acapara todos los reflectores sin que nadie sepa a ciencia cierta su destino. Sin embargo, algunas pistas están inclinando la balanza hacia ciertas ciudades y ya se sabe que cuando río suena.

A LeBron se le acaba el tiempo y necesita pronto otros tres anillos por lo que la opción de irse a los Warriors sigue latente, también la de los Rockets, el único equipo que le plantó cara a Golden State.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.