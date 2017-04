Colombiano ganador en Miami triunfa en el Marathón Paralímpico de Madrid

Desafiando las difíciles condiciones de la carrera, Francisco Sanclemente conquistó el Maratón de Madrid, en el que participaron más de 36.000 atletas de todo el mundo, el domingo pasado. El colombiano compitió en la categoría Sillas Atléticas y recorrió los 42 kilómetros en 2 horas y 37 minutos.

En enero pasado, Sanclemente ganó el Maratón de Miami y en el 2016 se convirtió en el primer colombiano en vencer en el Maratón de Buenos Aires.

La dureza de la prueba, en esta oportunidad, fue extrema.

“Fue una carrera dura, con altísimas temperaturas”, comentó Sanclemente luego de su victoria. “El recorrido presentaba unos ascensos aunque no muy pronunciados sí muy largos lo que me puso en dificultades y me alejó de poder tener una gran marca”.

Sanclemente reveló que se había preparado para una carrera con temperaturas más bajas, pero ese domingo el mercurio subió casi el doble de lo previsto en Madrid, lo cual le hizo perder mucho líquido y lo obligó a regular la marcha a un ritmo mucho más lento del que hubiera puesto en circunstancias más normales.

“Conocía los desniveles del trazado de la carrera, pero en el momento de la prueba, todo fue más complicado”, afirmó Sanclemente. “Además los tramos adoquinados en el centro histórico de Madrid fueron sumamente complicados”.

Las dificultades, sin embargo, nunca han amilanado a Sanclemente. Por el contrario, siempre ha afrontado con serenidad las situaciones extremas como aquel día en que le diagnosticaron que sufría mielitis, una enfermedad medular que le paralizó el movimiento de las piernas. Él quería ser futbolista profesional y era un portero que había despertado el interés del Once Caldas de Manizales.

“De niño jugaba fútbol con las piernas”, dijo Sanclemente con naturalidad. “Ahora corro con las manos”.

El triunfo de Sanclemente resultó muy significativo porque el Maratón de Madrid celebraba sus 40 años, y para la ocasión tuvo una participación récord de corredores de 108 países.

La carrera se dividió en tres distancias: el maratón, en el que compitieron 14.500 atletas; el medio maratón (15.000) y 10 kilómetros (7.000).

Tras la victoria, Sanclemente afirmó que ha dado otro pequeño paso hacia el gran objetivo de clasificar a los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020.

“Esto es una suma de competencias que conforman el ciclo paralímpico”, explicó el corredor. “El gran sueño es participar en Tokio 2020. Voy paso a paso, carrera a carrera y trato de mermar los tiempos”.

Justamente, la consistencia es lo que caracteriza la trayectoria de Sanclemente, quien tiene el concepto muy claro.

“Cruzar la meta y hacerlo en la primera posición, no solamente es un logro personal, sino también la oportunidad de seguir demostrando que los triunfos no solo provienen de la fuerza de los impulsos, sino de la constancia de los esfuerzos”, manifestó. “Esta victoria es para las personas que están pendientes de cada paso que doy y para las empresas que me patrocinan: Grupo Argos, BBVA, EPM y el Hotel Sheraton de Bogotá. Y también para mi familia, que me ayuda a equilibrar la vida para ir un poquito más allá del deporte”.