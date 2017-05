Muy cerca de repararse la injusticia contra el Soldado de Dios cubano

Parece que por alguna vez habrá justicia sobre la tierra. El presidente de la UFC, Dana White, le ha quitado el pie al acelerador de la pelea entre George Saint-Pierre y Michael Bisping para tomar la ruta de la cual nunca debió apartarse: la que pasa por Yoel Romero.

Cuando White anunció de manera sorpresiva la pelea entre Saint-Pierre y el actual campeón mediano, muchos guerreros de la UFC mostraron su descontento, porque se cometía una injusticia contra el cubano, primer retador del peso.

Sin embargo, a White no le ha quedado otro remedio que enmendar la plana luego de que Saint-Pierre anunciara en redes sociales que no estaría listo para combatir hasta octubre, algo que la UFC no podía permitirse ni permitirle al canadiense.

"Preparamos esta pelea de Saint-Pierre e hicimos una conferencia [el 3 de marzo]'', explicó White. "La pelea debía tener lugar en julio. Michael Bisping va a tener que defender su título ahora. No vamos a esperar por GSP. [Romero] no necesita explicar por qué necesita una oportunidad por la corona. Definitivamente, él merece una oportunidad. Es el primero en la línea. Es el primer ranqueado en el mundo''.

El acuerdo inicial fue criticado por estrellas del nivel de Luke Rockhold y Anderson Silva, porque olímpicamente olvidaba a Romero, quien a sus 39 años de edad no puede darse el lujo de dejar escapar el tiempo útil que le resta en la UFC y frente a un campeón que no puede ser más escurridizo como Bisping.

Lo realmente irónico en este caso es que St-Pierre, alguna vez el mejor libra por libra de la UFC y el campeón que más veces defendió su corona en la historia de este circuito, no sube a un octágono desde el 2013.

El gladiador de Canadá nunca ha combatido más allá de las 170 libras y traerlo de la nada, sin hacer los méritos correspondientes para un combate titular, era cuando menos un insulto a la trayectoria de Romero.

Rectificar, por el motivo que sea, ha sido algo sabio de parte de White.

"Saint-Pierre dice que no podrá competir hasta noviembre'', agregó White. "¿Quién si ese es el caso? Puede que sea para el próximo año. "Así que no vamos a esperar más por George Saint-Pierre. Seguimos adelante en la división y Yoel Romero tendrá la oportunidad''.

Romero, quien se hace llamar "Soldado de Dios'' ha sido una bestia del octágono desde que dejara Strikeforce para sumarse a la UFC al ganar ocho peleas consecutivas, especialmente la última en noviembre del 2016 contra Weidman.

Ese triunfo convirtió al medallista de plata olímpico de Sidney 2000 en retador número uno de Bisping, quien ha desdeñado el reto del cubano bajo los pretextos de que no atraería una bolsa significativa y ni lucharía de manera limpia.

Bisping ha utilizado el hecho de que Romero falló una prueba antidopaje, pero el cubano logró demostrar que se debió al uso de un suplemento contaminado -que tampoco aparecía en la etiqueta-, aunque esto no ha disminuido los ataques del campeón vigente.

Nacido en Chipre en una base naval de Gran Bretaña y conocido como "El Conde'', Bisping no estará disponible para pelear hasta después de mayo debido a una lesión en la rodilla.

El cubano, quien también ha vencido a rivales de consideración como Lyoto Machida y Jacaré Souza, ha acusado a Bisping de evitarlo en busca de oponentes menos complicados, como sucedió en octubre pasado al vencer a un Dan Henderson que ya vio pasar sus mejores días.