Agónicos gritos de jugadora estadounidense lesionada estremece a Wimbledon

No hubo indicios de que el estado del césped haya tenido que ver con la caída de Mattek-Sands, pero la superficie en el All England Club fue motivo de quejas de otros jugadores. En particular, la zona cerca de la línea de fondo, que se encuentra desgastada, con poco o ya sin césped alguno — con el aspecto normal para la segunda semana de Wimbledon, no después de cuatro días — algo que se le explicó a los jugadores que era el resultado del calor inusual y la falta de lluvia en las últimas semanas.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.