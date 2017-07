Capitán cubano organiza con gran éxito el torneo de pesca Dolphin Derby en Miami

En la categoría Lady Angler se impuso Thais Torres, del Team El Capitán, con 12.85 libras. El Junior Angler fue para Víctor Velazco, del Team One on One, con 7.50. Y el Fun Fish fue para Joel Fernández, del Team Short Timer, con un wahoo de 14.19 libras.

El campeón fue Albert Martínez, del Team Boston Whalers, con 47.90 libras. Luego siguieron Osdalvis Martínez, del Team Reel Lax, con 33.05; Diocles Velazco, del Team One on One, 28.65; y Sergio Cabrera, del Team Cabrera Pachy, con 26.

