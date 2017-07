Djokovic no jugará el resto de 2017 por lesión de codo

“Todos los médicos que he consultado, todos los especialistas que he visitado, en Serbia y en todo el mundo, coinciden en que esta lesión necesita descanso. Es inevitable tomarme un descanso prolongado del tour”, dijo Djokovic. “Haré lo que sea necesario para recuperarme. Aprovecharé este tiempo para fortalecer mi cuerpo y también para mejorar ciertos elementos de mi tenis que no he podido mejorar en los últimos años, debido a mi exigente itinerario”.

Never miss a local story.

Sign up today for unlimited digital access to our website, apps, the digital newspaper and more!.