Amado García, de loco sin rumbo a la esperanza de Guatemala en el Mundial de atletismo

“Estoy en planes grandes. Creo que me quiero retirar en un buen momento. Todavía no he pensado en ese sentido porque aún me siento bien. Tengo que esperar a que el cuerpo me dé una señal”, asegura el atleta en una entrevista con Efe en la que no se le vislumbra ni un ápice de cansancio, incluso después de entrenar más de tres horas.

