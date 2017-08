Javier Sotomayor afirma que Cuba “echará de menos’’ a atleta desertor para el Mundial

R: De los actuales, (Mutaz Essa) Barshim es el que parece más fuerte ahora. Creo que es el favorito al oro y que ganara con 2,38 o 2,40 ya sería un buen resultado aquí para él. Luego que pueda acercarse más al récord, eso ya no lo sé. No sé hasta dónde se puede llegar en este Mundial. Si estuviera compitiendo todavía en la pista tendría otra idea más clara sobre eso, hasta dónde puede saltar el que gane, pero desde fuera no sé. Es difícil de predecir.

Never miss a local story.

Sign up today for unlimited digital access to our website, apps, the digital newspaper and more.