Saltador cubano busca nueva medalla en mundiales ahora con Azerbaiyán

Alexis Copello, especialista en triple salto, disputó su última gran competición de atletismo en Londres, en los Juegos Olímpicos de 2012: entonces defendía a Cuba, país del que salió, y ahora reaparece en una de primer nivel también en la capital británica, en el Mundial, aunque con los colores de Azerbaiyán.

Entre los atletas cubanos que deciden salir de la isla y optar por otro país, su caso es uno de los más exóticos, al ser el primer cubano en defender los colores de la pequeña república del Cáucaso.

“Azerbaiyán es un país que me gusta. Voy dos veces al año. Es el país que me dio la oportunidad de volver a participar en unos campeonatos del mundo al aire libre, ya que no lo hago desde el 2011”, recuerda en una entrevista con la AFP Copello, que fue cuarto para Cuba en el Mundial de Daegu-2011, dos años después de ganar el bronce mundial en Berlín-2009.

Después de la cita de Daegu, Alexis Copello se coronó campeón panamericano en Guadalajara (México), también en ese 2011, y en 2012 fue séptimo en el Mundial bajo techo de Estambul y octavo en los Juegos Olímpicos de Londres.

Y de Londres a Londres, en busca de una segunda juventud, a sus 32 años, en una prueba cuya ronda de calificación se disputa el lunes.

“Siempre estaré agradecido a mi nuevo país. Daré lo mejor de mí, ellos realizaron ya su trabajo, ahora me toca demostrar por ellos”, afirmó.

Junto a las perspectivas deportivas, Alexis Copello insiste en que uno de los principales motivos por los que decidió salir de Cuba e ir a vivir a España fue por amor.

“Esa fue una de la cosas por la que quise salir de Cuba, unirme con ella y tener una bella familia y aquí poder seguir con mis entrenos, a pesar que sabía que estaría fuera de competir en Mundiales y Juegos Olímpicos por un tiempo. Pero fue una decisión que tomé y que la tomaría una y cien veces más”, explica.

Se casó con su actual esposa hace cuatro años y vive en España, viajando puntualmente a Azerbaiyán, pero sin haberse mudado al país del mar Caspio.

Su caso es uno más de los deportistas cubanos que decidieron un día buscar un nuevo futuro en otro lugar.

En este Mundial de atletismo hay otros nombres en situación similar, como los vallistas Orlando Ortega (España) o Yasmani Copello (Turquía).

El último gran nombre en seguir esa vía fue, también en el triple salto, Pedro Pablo Pichardo, que abandonó una concentración en Alemania a principios de esta temporada y luego fichó por el Benfica portugués.

“Son decisiones muy propias, cada cual forja su camino. Ellos lo decidieron así y hay que respetar las decisiones de cada cual. Son compañeros, amigos míos, y a todos les deseo lo mejor y que todo le vaya súper bien siempre”, afirma.

Con Azerbaiyán participó en los Juegos de la Solidaridad Islámica este año, siendo segundo, pero su regreso a lo grande en una cita de primera fila de atletismo llega en este Mundial, donde está ilusionado por hacer algo importante.

“Me siento en buena forma, en estos momentos en las competiciones siempre me mantengo entre los primeros, así que el objetivo principal es pasar la semifinal y estar ubicado en esa gran final. Ya estando en la final puede pasar cualquier cosa. Bien preparado estoy y sé que lo haré genial”, confía.