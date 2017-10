Gimnasta estadounidense denuncia abuso sexual de médico durante años

La gimnasta McKayla Maroney dijo que fue víctima de abuso sexual durante años a manos del exmédico de la federación estadounidense de gimnasia.

Maroney, ganadora de dos medallas olímpicas, señaló que el abuso comenzó durante la pubertad y duró el resto de su carrera competitiva.

Maroney publicó un largo comunicado en Twitter el miércoles por la mañana, en el que describió los supuestos abusos cometidos por el doctor Larry Nassar, quien trabajó durante tres décadas cómo médico de la federación, pero que ahora está preso en una cárcel de Michigan mientras aguarda una sentencia tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil. Nassar también aguarda juicio por cargos de conducta sexual criminal y fue demandado por más de 125 mujeres que le imputan abuso.

Nassar se declaró inocente de los cargos de agresión sexual, y las docenas de demandas civiles radicadas en Michigan están en mediación.

Maroney, que ahora tiene 21 años, dijo que los abusos comenzaron cuando estaba en una concentración de la selección nacional en el Karoyli Ranch al norte de Houston. En ese momento, ella tenía 13 años, y escribió que Nassar le dijo que le estaba brindando “un tratamiento médico necesario que había realizado en pacientes durante más de 30 años”. Maroney no dio detalles sobre las acciones del médico.

Maroney, que ganó un oro y una plata en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, dijo que Nassar continuó bridándole “tratamientos” durante su carrera. Señaló que Nassar le suministró una pastilla para dormir cuando el equipo viajó a Japón para el mundial de 2011. Dijo que Maroney la visitó después en su habitación del hotel cuando el equipo llegó a Tokio, y que allí volvió a abusar de ella.

“Pensé que iba a morir esa noche”, relató.

Maroney no respondió de inmediato una llamada de The Associated Press, y los abogados de Nassar no comentaron sobre las acusaciones.