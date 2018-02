Sobrevivientes de cáncer harán un canto a la vida en el Desafío de los Dolphins

Un canto de fe es la historia de Joe De Santino, quien participará por tercer año consecutivo en el VIII Desafío Anual contra el Cáncer, el próximo 10 de febrero.

Se trata del evento de solidaridad más grande organizado por los Dolphins. La misión es mejorar la calidad de vida de quienes sufren esta enfermedad, mediante el apoyo financiero a la investigación que realiza el único centro académico del sur de la Florida contra este mal, el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami.

Desde que se estableció en el 2010, el Dolphins Cancer Challenge lleva recaudados $22.5 millones y el integró de esa cifra ha sido entregado al Sylvester.

La semana dedicada al evento empezará el viernes 9 de febrero con la fiesta de lanzamiento.

Al día siguiente se realizarán las pruebas que incluyen cinco rutas de bicicleta a través del sur de la Florida y una carrera-caminata de 5 kilómetros.

De Santino, nacido en Miami en 1962, hijo de madre cubana y padre italiano, correrá con su esposa Maggie en la prueba de bicicleta de 16 millas y también ha convencido a su enfermera Marlene Campbell-Smith para que participe.

En el 2011, el martes anterior al Día de Acción de Gracias, y previo a su viaje de tres semanas a China por motivo de negocios con su empresa que fabrica piezas para automóviles, De Santino fue diagnosticado con linfoma, una forma de cáncer al sistema inmunológico.

“La noticia fue devastadora’’, confesó De Santino. “Para mí el cáncer era un tabú, yo escuchaba esa palabra y salía disparado.Tuve que cancelar mi viaje y con mi esposa acordamos decirle a nuestros hijos el viernes, después de haber celebrado el Thanksgiven. Todos nos pusimos a llorar’’.

Le dieron 50 por ciento de posibilidades de sobrevivir. Tras recibir un tratamiento de quimioterapia, el cáncer que sufría entró en remisión. Nueve meses después, sin embargo, el cáncer reapareció con más fuerza.

“El médico me dijo que el cáncer había regresado con ánimo de venganza y esta vez me daba solo 18 por ciento de posibilidades de sobrevivir’’, comentó De Santino. “Lo único que me quedaba era tener fe’’.

Su doctor, Izidore Lossos, quien lo trataba precisamente en la clínica Sylvester, le dijo que debían hacerle un transplante de médula, que la quimioterapia esta vez sería mucho más agresiva y que por lo menos tres meses tendría que estar hospitalizado.

“La fe mueve montañas, creí en Dios y puse todo de mi parte’’, recordó De Santino. “Incluso llevé mi computadora para seguir manejando mi negocio desde el hospital. Perdí 70 libras, porque la quimioterapia era tan fuerte que me irritó el esófago y no podía pasar nada, solo gelatina, pero antes de las cuatro semanas me dieron el alta’’.

Su participación en el “Challenge’’ surgió de manera natural. De Santino es fanático de los Dolphins desde que su padre lo llevaba al Orange Bowl en la tamporada perfecta de 1972 y luego se hizo abonado en la época de Dan Marino.

“Habiendo sido tratado y curado en el Sylvester y como seguidor de los Dolphins, se caía por su propio peso que participara en el 'Challenge' a beneficio del Sylvester’’, comentó De Santino. “El 2016 corrí 16 millas, el año pasado 30 y en esta oportunidad serán solo 16 porque voy a correr junto con mi esposa y mi enfermera [Marlene Campbell-Smith]’’.

Hace 30 años, un viernes 2 de septiembre que jamás olvidará, De Santino iba a pasar el fin de semana a los Cayos con su esposa embarazada de siete meses de quien ahora es el mayor de sus tres hijos. Conducía una camioneta que jalaba su bote.

En la milla 113, en la frontera de Miami y Monroe, sintió que algo pasaba con la llanta del remolcador del bote. Se estacionó al lado de la carretera de apenas dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, la llanta no estaba y caminó unos 50 metros para buscarla.

“Todo estaba oscuro y era imposible hallar la llanta en medio de los manglares’’, comentó De Santino. “Mientras regresaba a la camioneta pensaba desenganchar el bote, dejarlo a un lado de la pista, ir a buscar auxilio y de pronto todo desapareció. Estuve siete días inconsciente en el hospital. Mi esposa me cuenta que desde la camioneta vio cómo un coche se salía de la pista y me lanzaba a los manglares. Sufrí fractura del codo, tres costillas y perdí el bazo, que es el primer defensor del cuerpo humano contra las enfermedades, por eso fui más vulnerable al cáncer que sufrí’’.

Así como en aquella oportunidad luchó por su vida y ganó, de la misma manera enfrentó llenó de fe y determinación al cáncer. Por eso, su participación el 10 de febrero tiene un sentido especial para De Santino. Es una manera de compartir ese espíritu que siempre lo ha acompañado: hay esperanzas aunque parezca que todo está perdido. Solo se necesita una dósis fe.