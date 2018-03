Sorpresa en Miami: Descarrila el Expreso Suizo y avanza Del Potro

La sorpresa saltó la tarde del sábado en el Miami Open, Roger Federer, quien defendía el título, caía en segunda ronda ante el joven australiano Thanasi Kokkinakis.

Kokkinakis, de apenas 21 años, derrotó 3-6, 6-3, 7-6 (4) a Federer que de este modo no solo se despide del torneo, sino que perderá el número uno a favor del español Rafa Nadal, a pesar de que este último no participó en el torneo.

Al joven Kokkinakis no le tembló el pulso en su primer partido ante una leyenda como el suizo y tras perder el primero 3-6, le devolvió la receta en el segundo 6-3. Dejando todo listo para el decisivo tercer set al que llegaron al final igualados 6-6.

FedEx se resintió del cansancio y por esta vez la juventud se impuso a la experiencia 7-4.

En la tercera ronda del Master 1000 de Miami el australiano se encontrará con el español Fernando Verdasco , quien derrotó 4-6, 6-0, 6-2 a su compatriota Guillermo García.

De este modo se allana el camino para coronarse en el último torneo en Key Biscayne al argentino Juan Martín del Potro (5), quien en la noche del viernes se alzó con el triunfo por 6-4, 5-7, 6-2 ante el holandés Robin Haase.

Del Potro también dio señales de cansancio al caer en el segundo set, pero supo reponerse para llevarse a calle el tercero y poder descansar antes de enfrentarse al japonés Kei Nishikori.

A la tarde, el que pudo ser su rival más fuerte, el serbio Novak Djokovic, se vio superado en poco más de una hora 6-3, 6-4 por el francés Benoit Paire. De este modo Nole vio rota su racha de 16 victorias en Miami mermado por una persistente dolencia en el codo derecho.

“Estoy intentando, pero no me salen las cosas.”, comentó el serbio. “Todo pasó tan rápido. No estoy al nivel que solía tener”.

En la rama femenina, la puertorriqueña Mónica Puig dio la primera campanada al eliminar a la número dos del mundo, la danesa Caroline Wozniacki.

La boricua, campeona olímpica en Río-2016 se impuso 0-6, 6-4, 6-4 a la danesa, ganadora del Abierto de Australia de este año.

Este sábado llegó la segunda de la mano de la polaca Agnieszka Radwanska, quien eliminó ahora a la número uno del mundo, Simona Halep.

Radwanska consiguió vencer 3-6, 6-2 y 6-3 a Halep ganado los dos últimos sets con autoridad tras quedarse sin respuestas en el primero.

La polaca se enfrentará en la cuarta ronda a la bielorrusa Victoria Azarenka quien derrotó 3-6,6-4 y 6-1 a la letona Anastasija Sevastova.

En tanto, la tres veces campeona del Miami Open Venus Williams venció a la rusa Natalia Vikhlyantseva por 7-5, 6-4.