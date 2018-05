Sotomayor rememora su récord celebrando el triunfo de su equipo

El 27 de julio del 2018 se cumplen 25 años de que un hombre saltase por encima de una portería de fútbol y curiosamente ese atleta es cubano y está en Miami por una razón muy especial.

Javier Sotomayor Sanabria, el recordista mundial de salto de altura, conversó con el Nuevo Herald, tras su paso por la Capital del Sol, sin saltarse ninguna pregunta y sorprendiendo por su amor por el deporte rey y por el equipo de sus amores.

“Me siento bien, contento. Vine aquí a Miami invitado por la Peña del Real Madrid de aquí, del Real Café”, dijo Sotomayor. “La expectativa es que ganemos la 13ra Champions League. Soy del Madrid y estoy aquí por eso”.

El campeón olímpico en Barcelona-92 finalmente se atrevió a dar el resultado de la final de la Liga de Campeones de Europa entre el Madrid y el Liverpool un día antes del partido e increíblemente acertó.

