Nelsan Ellis de la serie “True Blood” muere a los 39 años

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del lunes 21 de julio de 2014 el actor Nelsan Ellis asiste al estreno mundial de la película "Get On Up" en Nueva York. El actor, mejor conocido por interpretar el papel de Lafayette Reynolds en la serie "True Blood", murió el sábado 8 de julio de 2017. Tenía 39 años. Foto por Evan Agostini