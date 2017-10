Expulsan a Harvey Weinstein de Academia Cinematográfica

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 22 de febrero de 2015, Harvey Weinstein llega a la entrega de los premios Oscar en el teatro Dolby en Los Angeles. El sábado 14 de octubre de 2016, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas expulsó a Weinstein después de que el periódico The New York Times y la revista The New Yorker publicaran en fecha reciente denuncias de acoso sexual y violación en contra del magnate y productor que se remontan décadas. Foto de Vince Bucci