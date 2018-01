Condesa de reality show buscará tratamiento por adicción al alcohol tras ser arrestada en Palm Beach

Luann De Lesseps, la Condesa del programa Real Housewives of New York City, declaró que buscará tratamiento para el abuso del alcohol tras ser arrestada en Palm Beach la semana pasada.

"Después de lo que ocurrió el sábado pasado en Palm Beach, me siento verdaderamente avergonzada. He decidido buscar ayuda profesional y pienso entrar voluntariamente en un centro de tratamiento de alcohol", dijo De Lesseps en Twitter el viernes. "Trataré de que este lamentable incidente cambie de forma positiva mi vida".

El noticiero Local 10 News reportó que De Lesseps, conocida como "la Condesa" en la versión de Nueva York del reality show que transmite la cadena Bravo, enfrenta cargos de desorden público por embriaguez, resistirse al arresto con violencia, agresión contra un agente de la ley y amenazar a una autoridad.

Según un reporte de la policía del Condado Palm Beach, De Lesseps entró sin autorización la habitación de un huésped en el Hotel Colony y se negó a salir, cerrándose en el baño.

De acuerdo con un portavoz de la policía, De Lesseps hablaba de forma ininteligible y "parecía estar bajo los efectos del alcohol". El portavoz agregó que De Lesseps pateó a uno de los agentes y se quitó las esposas cuando estaba en el auto patrullero.

De Lesseps, de 52 años, estuvo casada con el conde francés Alexandre de Lesseps desde 1993 hasta 2009, lo que le otorgó el título de "condesa".

De Lesseps renunció al título cuando se casó con Thomas D'Agostino, principal ejecutivo de SmartSource, el 31 de diciembre de 2016, en Palm Beach. En agosto de 2017, ambos anunciaron su divorcio.

D'Agostino tiene una casa en el Condado Palm Beach.

El domingo, De Lesseps pidió disculpas en Twitter por su comportamiento.

De Lesseps ha aparecido en el programa Real Housewives of New York City, que narra las peripecias de varias acaudaladas damas de la sociedad neoyorquina, desde que debutó en el 2008. De Lesseps es una ex modelo y en el 2010 sacó un sencillo de música pop titulado Money Can't Buy You Class.