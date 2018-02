Televisa despide a productor tras denuncia de Karla Souza

En esta foto del 28 de mayo del 2015, la actriz mexicana Karla Souza asiste a un evento de la serie "How To Get Away With Murder" en Los Angeles. La cadena mexicana Televisa dijo el miércoles 21 de febrero del 2018 que rompió relaciones con el productor independiente Gustavo Loza luego que Souza denunció que fue violada a principios de su carrera por un productor al que no identificó. Foto por Paul A. Hebert