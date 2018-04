¿Cansado de 'Despacito'? Prepárese, porque su popularidad sigue creciendo rapidito

En agosto de 2017, el extraordinario éxito de Luis Fonsi Despacito (donde también participa Daddy Yankee), ya era el video más visto en los 13 años de historia del portal YouTube, con 3,000 millones de visitas.

Desde entonces, el inescapable hit de la estrella puertorriqueña ha sobrepasado las 5,000 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose así en el primer video en la historia de YouTube en lograr semejante hazaña, según la veterana firma publicitaria de Los Angeles, Rogers & Cowan.

En la actualidad, YouTube es una plataforma sumamente popular para ver por internet música, y sus cifras se han incorporado a la fórmula de Billboard para clasificar semanalmente los sencillos más exitosos de la famosa lista Hot 100 Singles.

Aunque Despacito fue ignorada en los principales premios de los Grammy en la ceremonia de enero de este año, desde el verano pasado la canción ha provocado en enorme interés en Puerto Rico como destino turístico, meses antes de que el huracán María devastara la isla.

Después del début de la canción en abril de 2017, las búsqueda en internet sobre Puerto Rico aumentaron en un 45 por ciento en comparación con el mismo período en 2016, de acuerdo con un análisis de la página web Hotels.com.

Ahora, Despacito está consolidándose en el número uno con casi 2,000 millones de visitas más que su más cercano rival, la canción See You Again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth.

A continuación, los 10 videos musicales más vistos en YouTube (en la actualidad 19 ya han sobrepasado la marca de 2,000 millones):

Luis Fonsi– Despacito, con la participación de Daddy Yankee, 5,002,555,850. Wiz Khalifa- See You Again, con la participación de Charlie Puth," 3,490,117,877. Ed Sheeran- Shape of You, 3,414,913,827. PSY - Gangnam Style, 3,133,271,721. Mark Ronson- Uptown Funk, con la participación de Bruno Mars, 3,004,333,110. Justin Bieber - Sorry (Purpose : The Movement), 2,910,061,856. Maroon 5- Sugar, 2,541,953,421. Taylor Swift- Shake It Off, 2,532,465,410. Enrique Iglesias- Bailando, con la participación de Descemer Bueno y Gente De Zona, 2,487,726,190. Katy Perry- Roar, 2,463,202,569.