Plácido Domingo y Juan Diego Flórez brillarán en gala previa al Mundial

Los tenores Plácido Domingo y Juan Diego Flórez serán las estrellas invitadas en el gran concierto de gala que se celebrará mañana en la Plaza Roja de Moscú, un día entes de que de comienzo el Mundial de Fútbol de Rusia 2018.

“Este concierto será un acontecimiento importante no solo para los rusos sino también para todos los visitantes de la capital al reunir en un mismo escenario a los mejores intérpretes del repertorio clásico”, dijeron a Efe los organizadores del evento.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.