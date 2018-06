Así luce el cantante José José, tras varios meses de ausencia pública

Ayer en casita con mi hermano querido JOSE JOSE. Les mandamos un saludo cariñoso desde Miami.@josejose@universalmusicgroup @fonovisa #universalmusicgroup #ahoraonunca #shanikberman #galeríasplazadelasestrellas #fonovisamexico #fonovisarecords

A post shared by Fernando Allende (@fernandoallendeoficial) on Jun 19, 2018 at 11:40am PDT