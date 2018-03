Los Premios Oscar con un fuerte sabor latino

La ceremonia de los Premios Oscar tenía un fuerte sabor latino el domingo por la noche, con victorias para Chile y “Coco”, múltiples nominaciones para Guillermo del Toro y Natalia Lafourcade cantando en español.

Eugenio Derbez, Rita Moreno y Eiza González estuvieron entre los presentadores y Salma Hayek, quien reveló en diciembre cómo fue acosada por años por el desacreditado productor de Hollywood Harvey Weinstein en un artículo en el New York Times, copresentó un segmento del movimiento Time's Up contra la violencia sexual.

“Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio, sobre el maltrato al que es sometida una joven mujer transgénero al morir su pareja, se impuso como mejor película extranjera y le dio la nación suramericana su primera estatuilla. Era la segunda producción de Chile postulada después de “No” de Pablo Larraín, que lo hizo en 2013. (Larraín es además coproductor de “Una mujer fantástica”).

“Muchísimas gracias por este increíble regalo”, dijo Lelio al recibir la estatuilla, y mencionó a sus productores, su elenco, y “en especial al brillante actor Francisco Reyes y la inspiración para esta película, Daniela Vega”.

Vega, cuya interpretación ha sido ampliamente elogiada, lo acompañó en el escenario en un vaporoso y fresco vestido fucsia y más tarde hizo historia como la primera actriz abiertamente transgénero en participar como presentadora.

El número musical de “Remember Me”, la canción de la cinta animada ganadora de Disney Pixar sobre la tradición mexicana del Día de los Muertos, comenzó con Gael García Bernal interpretando suavemente el tema en inglés acompañado por una guitarra y se convirtió en una fiesta con Miguel y Lafourcade cantando la versión de la banda sonora en un colorido escenario hecho a semejanza del submundo de la película. Papelillos volaron por todo el Teatro Dolby al final de su actuación.

Jimmy Kimmel inauguró la ceremonia, en su 90a edición, diciéndoles a los eventuales ganadores que se tomen un momento antes de subir al escenario, por si acaso. El chiste hizo referencia al célebre error del año pasado, cuando “La La Land” fue anunciada como la ganadora a mejor película cuando el premio era en realidad para “Moonlight”.

El primer galardón de la noche fue para Sam Rockwell por su actuación de reparto en “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”, en la que interpretó a un policía racista. Como se anticipaba, el premio a la mejor actriz de reparto fue para Allison Janney por su papel de madre desalmada en “I, Tonya”.

Durante su número de apertura, Kimmel hizo mención al escándalo de acoso sexual que ha sacudido a Hollywood. Dijo que Weinstein se mereció la expulsión de la Academia y también dijo bromeando que la estatuilla del Oscar era el “hombre más querido de Hollywood: tiene las manos donde uno las puede ver, y no tiene pene”.

En un tono más serio invitó a la audiencia a apoyar los movimientos #MeToo y Time's Up contra la violencia sexual y por la igualdad de género, así como a participar en la próxima marcha de estudiantes en Washington contra la violencia armada, tras el reciente tiroteo en la escuela de Parkland, Florida.

“The Shape of Water”, el fastuoso romance entre una mujer muda y una criatura marina de Del Toro, encabeza la lista de nominados con 13 candidaturas que incluyen mejor película, director y guion original. Este último premio fue para Jordan Peele por su éxito de terror “Get Out”, pero todo parece indicar que el realizador mexicano se alzará con el premio a la mejor dirección.

Del Toro, un minucioso maestro del cine de fantasía por primera vez postulado a mejor director, se mide con cuatro cineastas dignos de reconocimiento: los veteranos Christopher Nolan por “Dunkirk” y Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”, y los debutantes Jordan Peele, por “Get Out”, y Gerwig por “Lady Bird”. Pero todo parece indicar que él es quien se llevará la estatuilla dorada el domingo.

De hacerlo, sería la cuarta ocasión en cinco años en que un director mexicano se alce con el Premio de la Academia tras las victorias de sus entrañables amigos Alfonso Cuarón (en 2014 por “Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016, por “Birdman” y “The Revenant”).

Protagonizada por Sally Hawkins como una mujer muda que se enamora de una criatura marina cautiva durante la Guerra Fría, “The Shape of Water” es una carta de amor al cine mismo y a las películas de monstruos, un género que Del Toro combina de manera audaz con el thriller e incluso el musical. Algunos críticos la califican como su mejor película desde “El laberinto del fauno”, su feroz cuento de hadas de 2006 que sorpresivamente no le dio entonces a México el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera (el premio ese año fue para “La vida de los otros” de Alemania).

Tiene posibilidades de alzarse con el premio a la mejor película, pero enfrenta una fuerte competencia del drama de venganza de Martin McDonaugh ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“, el relato de Gerwig sobre la llegada a la madurez ”Lady Bird”, la sensación de terror de Peele ”Get Out“, y la épica de guerra de Nolan ”Dunkirk“. (También compiten por el máximo honor ”Call Me By Your Name“, ”Darkest Hour“, ”Phantom Thread“ y ”The Post“).

Las categorías de actuación lucen más definidas. Además de Rockwell y Janney se esperan premios para Frances McDormand por ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ y Gary Oldman por ”Darkest Hour“.

Este año la academia prohibió que los representantes de la firma PwC, que manejan los sobres con los nombres de los ganadores, usen sus teléfonos celulares o las redes sociales durante el espectáculo. Los representantes de PwC involucrados con el error del año pasado, Brian Cullinan y Martha Ruiz, no volverán a la gala. Múltiples reportes indican, sin embargo, que Warren Beatty y Faye Dunaway regresarán para presentar el premio a la mejor película.

La ceremonia de los Premios de la Academia, en su 90ª edición, se transmite en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.