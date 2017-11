La madre de ex novia de A-Rod critica al bateador: ‘lo único que hacía era ver béisbol en TV’

Alex Rodríguez parece ser un… ejem, buen partido.

Su novia actual, Jennifer López, se ve feliz (hablaremos sobre eso más adelante).

Pero parece que el ex toletero de los Yankees de Nueva York no es el preferido de todos.

Una de sus antiguas novias reveló su vida privada a The New York Times.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

La columnista de The New York Times, Maureen Dowd, entrevistó a Anne Wojcicki, fundadora de la compañía de pruebas de ADN por correo 23andMe, acerca de muchas cosas, incluyendo sus relaciones anteriores.

Después de un divorcio particularmente desagradable con el cofundador de Google Sergey Brin, Wojcicki comenzó a salir con Rodríguez. Ella y A-Rod no duraron mucho, se separaron en febrero después de una relación de menos de un año, y ahora sabemos por qué.

"Cuando comencé a salir con Alex" — dijo Wojcicki — "mi madre decía: '¿Qué es un A-Rod?', Yo le respondía 'Mamá, ese es su nombre'".

La empresaria pronto instaló televisores en toda su casa para que su nuevo novio pudiera ver el béisbol. "No me di cuenta de que necesita canales especiales para ver juegos deportivos", admitió.

Aunque su ex novia dijo que el campeón de la Serie Mundial era "realmente dulce" e "inteligente", su madre no estaba tan convencida.

"Él viene de una familia hispana. Nos cayeron bien, fueron muy dulces. Parecía genuinamente enamorado de Anne. Pero enseguida me di cuenta de que no coordinaban", dijo Esther, la madre de Anne. "No tenía preparación académica. No podíamos tener una conversación intelectual sobre nada. Su principal interés en la vida era algo en lo que ninguno de nosotros se había enfocado: el béisbol. Él podía quedarse frente a un televisor y ver el béisbol durante 10 horas al día”.

Salir con una estrella del deporte no solo fue difícil en privado sino también en público.

"No podíamos ir a ninguna parte con él. Si íbamos a Target a buscar ropa para los niños, de repente teníamos gente alrededor que decía: 'Solo queremos una selfie con A-Rod'. No puede atravesar Central Park a pie. Tiene que tomar un taxi".

Esther opinó sobre su actual relación, Jennifer López, quien, con A-Rod, adorna la portada de Vanity Fair de este mes.

"Eso funcionará mejor con J-Lo porque ella es del tipo 'sácame una foto cuando quieras".

Hablando de fotos... sí, a López le gusta tomar fotos.

Durante el fin de semana, la artista de Las Vegas publicó un saludo de cumpleaños a la hija de Rodríguez, Natasha.

"Un gran y feliz 13er cumpleaños para esta alma amorosa, bella y artística".