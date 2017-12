Bárbara Bermudo: ‘En televisión nos veremos pronto’

Bárbara Bermudo fue una de las figuras más buscadas por los hispanos en Google en el 2017. ¿Dónde está Bárbara Bermudo? fue una de las preguntas que más hacían los hispanos en su computadora, solo superada por búsquedas tan importantes como ¿Dónde está el huracán Irma?; ¿Dónde está mi reembolso IRS?

La lista El Año en Búsquedas de Google 2017 incluye las búsquedas más relevantes en los temas de noticias, política, cine, entretenimiento, deportes y más durante el 2017. Saber dónde se encuentra y qué hace la ex presentadora de Primer Impacto superó en el interés del público a la pregunta ¿Dónde está el huracán María?, que en septiembre arrasó con Puerto Rico, la tierra natal de Bermudo.

Su salida repentina de Univisión, en enero de este año, fue una de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Bermudo trabajó en el programa desde el 2002, el que copresentaba con Pamela Silva Conde.

En esa oportunidad un ejecutivo de la cadena le confirmó a los medios que el contrato de la presentadora no había sido renovado.

Aunque la periodista puertorriqueña de 41 años no se encuentra al aire en ninguna televisora, se ha mantenido activa en las redes sociales, influyendo la opinión pública con comentarios contra el acoso y el abuso sexual. También participó en la campaña #Yosoymás para elevar la autoestima de la mujer.

Con motivo de su inclusión en la lista de Google, la periodista adelantó a el Nuevo Herald que regresa pronto a la televisión.

'Dónde esta Bárbara Bermudo' fue una de las preguntas que más hicieron los hispanos en Facebook este 2017. ¿Dónde está y qué hace Bárbara desde su salida de Univisión?

Me encuentro en mi hogar disfrutando un momento único y especial con mis hijas. Estoy dedicando mi tiempo a la bendición más grande que tengo en mi vida, mi familia. Ha sido un año de muchos cambios, pero entiendo que los cambios siempre encierran un proceso, un movimiento interno y un aprendizaje, así veo esta evolución que he tenido en los últimos meses.

Recibiste las analíticas de Google, ¿las puedes compartir con nosotros? ¿Cómo te sientes cuando ves que las personas se interesan por ti?

Mario Andrés [Moreno, su esposo] me dio la maravillosa noticia cuando la leyó en su programa de Trending en America por Mega TV, y pensé que se trataba de una broma. Soy sincera, jamás me imaginé que “Dónde está Barbara Bermudo” fuera una de las tendencias y lo más buscado en Google este año.

Me siento la mujer más feliz y no puedo estar más agradecida. La lealtad, el cariño y el apoyo de la audiencia son los mejores regalos que puedo recibir este fin de año.

Se dice en los medios que es muy importante estar siempre en pantalla, pero llevas un tiempo fuera y se mantiene el interés del público. ¿Estás de acuerdo con esa idea? ¿A qué crees que se deba esa constante en el interés de la gente en ti?

Las redes sociales juegan un papel determinante en los medios más allá de la pantalla. En mis redes sociales tengo comunicación directa con mis amigos seguidores, quizás tres o cuatro veces más de las personas que anteriormente me veían en televisión y que yo no las podía ver. Interactuar en línea con los seguidores y ser capaz de mostrar un lado más humano es lo más importante. Durante estos años no solamente trabajé para informar y darle una voz a nuestra comunidad, sino que me comprometí con la audiencia desde el primer día y eso es lo hoy estoy cosechando.

Un comentario reciente tuyo en las redes sobre el acoso generó una respuesta muy activa de la gente que te pedía contaras tu historia en este caso. ¿Sufriste o fuiste testigo de acoso en los medios?

Aplaudo a las mujeres que han levantado su voz para denunciar y exponer sus casos. Cualquier tipo de acoso no debe ser tolerado, pero la realidad es que quienes lo viven en carne propia en muchos casos tienen motivos de sobra para quedarse callados. El apoyo de los demás es fundamental para ayudar a detener este tipo de comportamientos por parte de aquellos que abusan del poder. Aunque falta mucho por hacer, está claro que estamos viendo una reorganización social y una toma de conciencia.

Se especuló mucho sobre tu salida de Univisión. Se dijo que habías pedido una suma estratosférica como salario, pero lo negaste. ¿Qué hay de verdad en esto? Puedes informar a tus seguidores hoy cuáles fueron los términos o los motivos que te dieron de esa salida.

No hay algo más lejano de la realidad que eso y quedó aclarado.

¿Tienes deseo de volver ya a los medios? Qué extranas de tu profesión?

Nunca me he ido. No he parado de hacer cosas en los medios que me llenan de gran satisfacción y que sobre todo me han permitido empoderar a la mujer latina. La campaña #YOSOYMAS la creamos para hablarle directamente a la mujer y llegó a todos los rincones de Estados Unidos. He participado en conferencias donde he podido abrazar a millares de mujeres, que como yo, se han tenido que vestir de valentía en un momento específico de sus vidas, y más recientemente lanzamos la campaña #cancionbonita con Big Love for Puerto Rico por los niños de mi amada Isla del Encanto, víctimas del huracán María. Muy pronto haré el anuncio de un proyecto que me tiene muy entusiasmada y que soñé por muchos años.

En televisión nos veremos pronto.