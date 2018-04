¿Jennifer López le está enviando un mensaje a A-Rod: '¿El anillo pa' cuando?'

Jennifer López dijo "anillo" y se dispararon los rumores de un posible compromiso con Alex Rodríguez, su pareja desde hace un año.

El 26 de abril, en los Premios Billboard a la Música Latina en Las Vegas, la artista neoyorrican estrenó su nuevo tema, El anillo, con un coro muy pegajoso que dice "¿Y el anillo pa' cuándo?".

La cantante reconoció que cuando escuchó el tema, compuesto por el reggaetonero venezolano Oscarcito, la divirtieron mucho las referencias a ella y a Alex. "¿Están hablando de nosotros?", le preguntó ella al ex pelotero cuando se lo puso. La letra menciona su número, el 13, en la alineación de los Yankees, y la jerga beisbolera sigue con "home run", "tres en base" y "Grand slam".

"Fue escrito expresamente para mí", confirmó López, que cuando la canta echa más leña al juego con frases como, "Tú me has dado tanto que pienso que lo tengo todo".

López, que en el video va vestida como una reina dorada, señaló en una entrevista con el locutor de radio y ejecutivo de medios Ebro Darden, que el tema viene en un momento perfecto para empoderar a la mujer.

"No soy una regalá..., una reina dócil", dice la letra.

Jennifer López y Alex Rodríguez en la Gala Time 2018 en Jazz at Lincoln Center, el 24 de abril en Nueva York City. Dimitrios Kambouris Getty Images for Time

"Es un buen momento para las mujeres. Decimos: "Quiero mi lugar en el mundo'; reclamamos respeto, que nos paguen igual [que a los hombres]", dijo en la misma entrevista.





En cuanto al humor que despliega la canción, puede que se acerque la hora del compromiso entre la cantante y el pelotero. Comenzaron a salir en marzo del año pasado y desde entonces son inseparables.

López, de 48 años, afirma que no tiene apuro.

"Estamos bien y no quiero apurar nada. Ya lo hice antes y no me dio resultado. Soy un poco más madura ahora y me gusta dejar que las cosas sigan su curso", reconoció.

La cantante y actriz, que ya se había casado antes dos veces, se divorció de Marc Anthony en el 2011. Son padres de los gemelos Max y Emme, de 9 años.