Hijo de Woody Allen lo defiende y acusa a su madre, Mia Farrow, de abuso

Moses Farrow, uno de los hijos del cineasta Woody Allen y la actriz Mia Farrow, negó el jueves que su padre abusara sexualmente de su hermana Dylan cuando era niña, y en su lugar afirmó que la figura abusiva en la casa era su madre.

En un blog, Moses explicó que no podía “quedarse callado” mientras condenan a su padre por “un crimen que no cometió” y que comparte ahora su historia a la espera de que “la verdad tenga un juicio justo”.

La acusación de Dylan Farrow contra su padre salió a la luz en 1992, en medio de la tormentosa separación de Allen y Farrow, pero la justicia decidió no procesar al cineasta tras una investigación, y desde entonces él ha negado las alegaciones.

