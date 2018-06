Millonario cubanoamericano ya tiene su isla. Pagó 3.2 millones por paraíso en las Baleares

Sus padres perdieron una isla, Cuba, pero él ya tiene la suya. El millonario cubanoamericano Alex Meruelo ya cerró la compra de Illa d’en Colom, a unos 100 metros de Menorca, en las islas Baleares.

En ese paraíso turístico en el Mediterráneo, donde la isla más conocida es Ibiza, aunque la mayoría coincide que la más bella es Mallorca, tiene ahora su propia esquina del mundo este hijo de exiliados cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1961.

Meruelo, nacido en Nueva York, supo hacer un imperio financiero en California, primero en el negocio de los restaurantes, con La Pizza Loca, y luego en bienes raíces.

Los planes para la compra de la isla por Meruelo Investments S.L., filial en España de Meruelo Group, sobre la que el Nuevo Herald informó el 7 de mayo, se concretaron este miércoles.

