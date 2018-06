Confirman que Anthony Bourdain se ahorcó en el baño del hotel en Francia

La muerte del famoso chef y presentador de televisión Anthony Bourdain no ha dejado de conmocionar a sus amigos, familiares y seguidores en todo el mundo, y este sábado se conoció cómo falleció en un hotel en Francia.

El fiscal Christian de Rocquigny confirmó que el chef estadounidense de 61 años se ahorcó en el baño usando el cinturón de su bata. Bourdain fue hallado el viernes inconsciente en su habitación del hotel Le Chambard por su amigo y también chef Eric Ripert.

Rocquigny, fiscal de Colmar, en la región oriental de Alsacia, le dijo a la agencia AP en una entrevista telefónica, que no hay ninguna evidencia de violencia o que permita sospechar que alguna persona entró a la habitación del presentador de Parts Unknown, el exitoso programa que tenía en CNN.

Por el contrario, dijo que parece no haber mucha planificación en el suicidio de Bourdain y se están realizando pruebas toxicológicas, incluidos análisis de orina, para determinar si el chef tomó algún medicamento u otras drogas.

