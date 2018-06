Trump dice que Robert de Niro tiene un coeficiente intelectual "muy bajo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el martes que Robert de Niro tiene un coeficiente intelectual “muy bajo” después de que el actor neoyorquino dijese que el mandatario tuvo un “comportamiento estúpido” en la Cumbre del G7.

“Robert de Niro, un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo, ha recibido demasiados golpes en la cabeza de boxeadores de verdad en las películas.

Lo vi anoche y creo de verdad que puede que esté ‘atontado'”, dijo Trump en Twitter. Aparentemente, el presidente se refirió así a la película “Raging Bull” (1980), en la que De Niro interpretó al boxeador Jake LaMotta en un papel con el que ganó el Óscar al mejor actor. “Imagino que no se da cuenta de que la economía es la mejor que ha existido, con el empleo en su punto álgido y con muchas empresas regresando a nuestro país.

