Carlos Otero y Haniset Rodríguez aparecen juntos en público tras incidente de violencia doméstica

El presentador cubano Carlos Otero y su novia, la cantante Haniset Rodríguez, al parecer se han reconciliado dos meses después que la mujer fuera arrestada por la Policía de Pembroke Pines tras haberlo agredido.

Otero, figura central del programa TN3 de América Tevé, y la cantante fueron fotografiados el domingo en una pose muy cariñosa mientras disfrutaban de una comida en el restaurante peruano Dr. Limón, en la ciudad de Weston.

“La personalidad de la televisión cubana Carlos Otero ha cenado en nuestra sede en Weston. Gracias por venir”, comentó el restaurante en su cuenta de Instagram al publicar la imagen de la pareja, quienes tienen una relación de más de cuatro años.

Aunque el restaurante solamente menciona a Otero en el comentario, los usuarios no tardaron en reconocer a Rodríguez, lo que desató una serie de críticas en las redes.

