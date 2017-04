‘Gracias por tantos años’, Emily Estefan felicita a el Nuevo Herald

La talentosa cantante Emily Estefan se tomó un minuto de su apretada agenda musical para enviar un saludo de felicitaciones a el Nuevo Herald, que este año está celebrando tres décadas de servicio a la comunidad de Miami, Florida, Estados Unidos y América Latina.

“Gracias por tantos años de decir tantas cosas bellas de nuestra ciudad”, dijo Emily, de 22 años, quien hace un par de meses sacó su albúm debut Take Whatever You Want (Toma lo quieras).

Gracias por el saludo, Emily, y ¡que sigan los éxitos!

