Jennifer López brilla en ceremonia de Premios Billboard de la Música Latina

Jennifer López brilló en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina el jueves por la noche, cuando estrenó una nueva canción de su primer álbum en español en 10 años y recibió el Premio a la Estrella por sus logros más allá de la música.

La superestrella neoyorquina de origen puertorriqueño, ataviada en un vestido plateado con profundo escote y tajos al frente que dejaban ver sus piernas, interpretó la balada “Mírate”, compuesta por Kany García y producida por Julio Reyes Copello y Motiff.

El nuevo álbum, su primero en español desde “Como ama una mujer” de 2007, saldrá en los próximos meses bajo Magnum, la compañía de su exesposo, el astro de la salsa Marc Anthony.

“Creo que es el mejor disco que he hecho, gracias a Marc y todo el equipo de Magnum, de verdad”, dijo López al pasar por la alfombra roja en otro sensual traje negro de red y transparencias con aberturas extremas y escote profundo, ambos de Julien McDonald.

En un sólido número cantó acompañada de una orquesta mientras la tarima era iluminada por luces rojas y blancas.

Al recibir su premio especial, expresó: “Me da mucha emoción compartir esta noche tan especial con artistas que admiro de mi familia en la vida y también en la música. Regresar a la música de mis raíces tiene un significado que va más allá de mis palabras”.

“Momentos como estos son prueba de mucho trabajo y la vida nos bendice”, añadió. “Me siento bendecida de ser parte de esta comunidad creativa y de representar a nuestra gente y a nuestra raza latina en todo el mundo”.

“Quiero felicitar a Jennifer por una noche inolvidable y súper especial, es su noche”, dijo Marc Anthony, quien la aplaudió de pie durante su actuación, mientras aceptaba él mismo un par de premios.

López también recibió, poco después de iniciada la ceremonia, el premio artista del año redes sociales.

“Lo que más me gusta de ‘social media’ es que es fácil conectar y comunícame con ustedes mis fans, comunicarme con ustedes, eso realmente me emociona, me hace sentir mucho más cerca de ustedes”, dijo entre vítores luciendo emocionada y algo sorprendida. “Recuerden usar nuestras voces en las redes sociales para hacer bien, sobre todo en este momento para los latinos”.

Apenas hace dos semanas, López estrenó durante un concierto en la República Dominicana “Ni tú ni yo”, otra de las canciones de su nuevo disco, junto al dúo cubano Gente de Zona .

La multifacética artista tiene actualmente una residencia en Las Vegas, donde presenta el espectáculo “All I Have”. Protagoniza además la segunda temporada de la serie “Shades of Blue” de la cadena NBC, es productora ejecutiva y jueza del programa de baile "World of Dance", que se estrena en mayo; y protagonizará el musical para televisión "Bye Bye Birdie", ambos por el mismo canal.