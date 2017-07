Paul McCartney reanuda su ‘One On One Tour’ con concierto en Miami

El recital, que se prevé se extienda por unas tres horas, contendrá un compendio de su dilatada trayectoria de más de 50 años, con emblemas de los “cuatro de Liverpool” como “Love Me Do”, “Eleanor Rigby”, “Yesterday,” o “Let It Be”, además de su exitosa aunque a veces no tan relumbrada etapa junto a los Wings y como solista.

