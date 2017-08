El tema ‘Despacito’ será parte de la estrategia para promocionar Puerto Rico

En esta foto del 27 de abril del 2017, Luis Fonsi, a la izquierda, y Daddy Yankee cantan su éxito "Despacito" en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina en Coral Gables, Florida. Un vocero de MTV dijo en un comunicado a The Associated Press el lunes 14 de agosto del 2017 que la razón por la cual el video de "Despacito" no fue nominado a los VMAs es que no fue presentado para su consideración. Lynne Sladky, Archivo AP Foto