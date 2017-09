¿Qué hacer en Miami? Viernes Culturales, Festival de Ballet y mucho más

VIERNES

JOHN MULANEY

Comediante, actor, escritor, productor y uno de los más destacados stand-up comedian, además, ganador de un premio Emmy, llega a Miami con su espectáculo. El actor recientemente protagonizó el éxito de Broadway, Oh, Hello on Broadway y en el 2015 realizó para la televisión un especial de 3 horas como comediante. Una gran oportunidad para los amantes de este tipo de show.

Detalles: Viernes 29, a las 7 p.m., en el Ziff Opera House del Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd, Miami, 33132. Boletos desde $29.

VIERNES CULTURALES

Tras el paso del huracán Irma, se celebra el siempre esperado y divertido Viernes Culturales en el corazón de La Pequeña Habana. Música, arte, entretenimiento y la vitalidad de una comunidad, se hace sentir como muestra de continuidad. Artistas animarán la jornada, para el deleite de los asistentes.

Detalles: Viernes 29, desde las 7 p.m., en la calle 8, entre las avenidas 14 y 17. Acceso gratis.

EXHIBICIÓN DE ARTE

La muestra de arte Artistas en el purgatorio, pospuesta por el huracán Irma, se retoma. La exhibición reúne piezas de más de una veintena de muchos de los más notables artistas cubanos. Una muestra que destaca los valores de la plástica cubana.

Detalles: Viernes 29, desde las 6 p.m., en Kendall Art Center (KAC), 12063 SW 131 Avenida, Miami, 33186. Más información en el (305) 778-7739. Entrada gratis.

AEROPUERTO 77

Nuestra ciudad está llena de anécdotas. De la misma manera que en los años 20 hubo un estudio de cine silente en Hialeah, en tiempos más recientes se han filmado películas exitosas, como Airport 77, de la serie de filmes de acción sobre aviones y los conflictos en el aire. Al finalizar la película se exhibirá un corto noticioso de WTVJ, con Jimmy Stewart.

Detalles: Viernes 29, a las 7 p.m., en la sala de proyección del Lynn and Louis Wolfson II Florida Image Archive, del Miami Dade College, 300 NE 2da. Avenida, Miami, 33132. Salón 1101-1

NATALIE BASZILE

La prestigiosa escritora Natalie Baszile, autora de Queen Sugar, inaugurara la serie The Power of Your Story en el Campus Norte del MDC. Su novela narra la historia de una afroamericana que hereda hectáreas de cultivos de caña de azúcar. Pero su peregrinaje y vicisitudes no acaban cuando se traslada a Luisiana a hacerse cargo de los terrenos. La historia es abundante en desafíos, oportunidades y valores familiares.

Detalles: Viernes 29, a las 10 a.m., en el Campus Norte del MDC, 11380 NW 27 Avenida, Miami, 33167. Salón 3249. Para más información y reservar espacio, llame al (305) 237-1562, o envíe un mensaje al correo malls@mdc.edu.

EN LA CINEMATECA

La película belga La Fille Inconnue (The Unknown Girl) es un filme emocional y sicológico, con un cariz policiaco. Una joven médico decide no abrir la puerta de su consultorio cuando alguien llama en la noche. Al día siguiente se entera que una mujer africana hallada muerta es la que llamó a su puerta. Atormentada por un profundo sentimiento de culpa, la doctora decide llevar a cabo su propia investigación.

Detalles: Viernes 29, a las 6:30 y 8:50 p.m., en la Miami Beach Cinemateque, 1130 Washington Avenue, Miami Beach, 33139. Boletos $11.

NAGARI

La revista de arte Nagari cuya edición online se actualiza constantemente, tiene también su edición impresa que resulta elegante y seductora. El número 5, se presenta con la participación de Vicente Forte Sillié, Andrés Michelena y Jorge Hulian.

Detalles: Viernes 29, a las 7:30 p.m., en Auntuan Lab, 3281 NW 78 Avenue, Miami, 33122. Entrada gratis.

SÁBADO

PARA NIÑOS Y FAMILIAS EN EL CCE

“Locos y Bajitos”, evento cultural que dirige el escritor Andrés Pi Andreu, con el objetivo de poner en contacto a los niños con el arte y con su proceso creativo, para incentivar su formación y el descubrimiento tanto de su vocación como de su deseo de crear. Como invitada la cantautora Yusa, que interpretará canciones infantiles y contará la historia de los instrumentos. Sección de cuentos con obstáculos y muchas más actividades.

Detalles: Sábado ,30 de 1:30 a 3:30 p.m. Centro Cultural Español, 1490 Biscayne Blvd., Miami FL, 33132. (305) 448-9677.

FESTIVAL DE BALLET

La gran gala del Festival Internacional de Ballet que fue pospuesta por el huracán, ya se va a celebrar. Será la única y exclusiva Gala de Estrellas en Miami, donde se entregará el premio “Una Vida por la Danza” a la reconocida Primera Bailarina Brasileña Cecilia Kerche y se presentarán los bailarines principales de compañías de Brasil, México, Polonia, Francia, Italia, Eslovenia, Holanda, Republica Dominicana, España y Estados Unidos.

Detalles: Sábado 30, a las 8 p.m., en el Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135.

CARROS ANTIGUOS

Un evento mensual donde los amantes de los carros se reúnen en un ambiente amistoso y de confraternidad, para exhibir sus vehículos e intercambiar con otros dueños de autos antiguos sus experiencias. Un encuentro abierto al público.

Detalles: Sábado 30, desde las 8 a.m., en Virginia Key Park, 4020 Virginia Beach Drive, Miami, 33149.

SYLVIA LANDA

Pospuesto por los efectos del huracán Irma, la escritora, periodista y declamadora cubana Sylvia Landa, reprograma su recital Grandes de la Poesía: Raíces y Alas, en el que declamará poemas de importantes figuras de la literatura hispanoamericana, entre ellos José Martí, Rubén Darío y Gabriela Mistral.

Detalles: Sábado 30, a las 3:30 p.m., en la biblioteca de Coral Gables, 3443 Segovia Street, Coral Gables, 33134. Entrada gratis. Más información en el (305) 442-8706.

DOMINGO

ZUN ZÚN

Se va a celebrar por tercer año consecutivo un festival infantil, Zun Zún Children Fest, un evento de arte dirigido a los más pequeños y en general a toda la familia. Música, ritmos caribeños, jazz, narraciones infantiles y mucho más. Un encuentro donde la comunidad tendrá la oportunidad de reunirse y compartir experiencias en torno a la creación artística y la enseñanza de las artes a los jóvenes.

Detalles: Domingo 1, a las 2 p.m., en el Mid Stage del Miami Dade Country Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135. Boletos desde $5.

HERENCIA HISPANA

Las organizaciones Hispanic Heritage Literature Organization, Embajadores del Arte y Milibrohispano.org, se han unido para festejar el Mes de la Herencia Hispana con el Festival Hispano “Bajo la sombrilla”, evento que promueve las artes plásticas, la literatura y la música como parte esencial de la paz y el bienestar de social. En el encuentro habrá expositores, artista y venta de libros, entre otras actividades. Asiste y converse con la periodista venezolana Maybel Torres y el colombiano Eucario Bermúdez.

Detalles: Domingo 1, desde las 10 a.m., en el 3900 NW 79 Avenida, Doral, 33166.

TARDE DE ROCK

Casi siempre se piensa en el club Alfaros como un sitio para baladas románticas, encuentros íntimos donde la música suave y melodiosa marca la pauta. Pero en esta ocasión habrá rock, con la banda The Watts, un grupo que le imprime energía y ritmo a uno de los géneros musicales más extendidos e imperecederos, el rock. La banda tendrán como invitados especiales a Eddie Roses y Carolina Cedeño.

Detalles: Domingo 1, a las 6 p.m., en Alfaro’s, 1604 SW 8 Calle. Reservaciones en el (305) 643-2151.

ENTRESEMANA

EN EL PAMM

El Museo Pérez no es solo un centro para apreciar el arte, sino también un lugar donde se puede aprender a sentirlo. La serie de talleres el aprendizaje de inmersión en el arte contemporáneo, busca que los asistentes, guiados por especialistas penetren en la magia y el misterio de la creación, mediante charlas, debates y consejos, aprender a crear y apreciar el arte.

Detalles: Lunes 2, comenzando a las 10 a.m., en el PAMM, 1103 Biscayne Blvd., Miami, 33132. Teléfono (305) 375 3000.

EL OLVIDO Y LA CALMA

El escritor y profesor Rolando Morelli, residente en Filadelfia, viaja a Miami para analizar por primera vez como una sola unidad, la pentalogía El olvido y la calma del escritor José Abreu Felippe, conjunto de novelas que el autor ha denominado su gran proyecto de vida, cubriendo la trayectoria de un personaje desde su nacimiento hasta su muerte. La pentalogía incluye las novelas Barrio Azul, Sabanalamar, Siempre la lluvia, El instante y Dile adiós a la Virgen.

Detalles: Martes 3, a las 7 p.m., en Altamira Libros, 219 Miracle Mile, Coral Gables, 33134. Evento abierto al público.

LA HIJA DE CAYETANA

La escritora Carmen Posada entrega en La hija de Cayetana, una historia sobre una de las familias a la vanguardia en España. El libro tiene una historia sorprendente, la adopción por parte de la duquesa de una niña negra. Posada escribe sobre las dos madres, la rica y aristocrática, y la esclava, por demás, procedente de Cuba.

Detalles: Miércoles 4, a las 7:30 p.m., en Books & Books, 265 Aragon Avenue, Coral Gables, 33134. Presentador el escritor Antonio Orlando Rodríguez. Entrada gratis.

EN LA MIRA

El destacado periodista cubano Pedro Corzo, acaba de editar En la mira, un libro que reúne una selección de artículos publicados en distintos medios de comunicación como el Nuevo Herald, y los portales digitales de Gentiuno, Martinoticias e Infobae, en los que aborda temas políticos y sociales. Algunos textos parten de la actualidad inmediata, otros retoman eventos históricos relevantes para arrojar luz sobre ellos.

Detalles: Jueves 5, a las 7 p.m., en la Universidad Rafael Belloso Chacín, 2550 NW 100 Avenida. Doral, 33172. Presentadores Alexis Ortiz, José A. Albertini y Andrés Hernández Alende. Entrada libre.