Las cinco mejores fiestas para disfrazarse en Halloween

Hay grandes fiestas callejeras de Halloween gratis en Miami. Son famosas las de Lincold road en Miami Beach, Miracle Mile en Coral Gables o la HalloWYN en Wynwood, esta última con mucha música. Les presentamos las cinco mejores fiestas de Miami para disfrazarse en Halloween. En unas se paga entrada, en otras no.

WALL, fiesta de glamur en club de Miami Beach

Este exclusivo club nocturno de gente elegante, ubicado en el W South Beach, 2201 Collins Ave, Miami Beach, y que cuenta con conocidos dj y un interior extraordinariamente iluminado, celebra la fiesta de Halloween con dos eventos festivos llenos de terror y glamur al mismo tiempo. Primero viene la fiesta del “Secret Sin Sunday”, muy popular porque se celebra cada domingo en la playa desde hace un año, de 11.30 p.m. a 4 a.m. En esta ocasión, el domingo 29 de octubre este destacado evento tendrá un toque especial de terror. Y el martes, 31 de octubre se celebra la extraordinaria y esperada novena edición de la Fiesta Anual WALLOWEEN, en South Miami Beach. Además, el sábado 28 de octubre, y como parte esta novena edición, Wall Miami presenta “House Saturday con los sonidos del dj Rony Seikaly. Más información en http://www.wallmiami.com y en los teléfonos para entradas: (305) 798-8841 y (305) 938-3130

Faena, la fiesta de “The Rocky Horror Picture Show”

El “The Living Room” de Faena, en Miami Beach, transforma su espacio íntimo en el famoso castillo de del doctor Frank-N-Furter con una selección de cócteles artesanales Bacardi con temas y música en vivo del conocido grupo miamense de blues, soul y rock & roll, Brothers of Other. La fiesta “The Faena Horror Picture Show”, el sábado 28 de octubre, está organizada por la legendaria drag queen cubana, de Miami, Adora. Esta fiesta está inspirada en el clásico de culto de los años 70, The Rocky Horror Picture Show. La pista de baile se iluminará con los mejores pasos de la canción “Time Warp” para introducirse en el espíritu de los personajes favoritos con sus icónicos disfraces, desde el dorado de Rocky hasta el brillante conjunto de Columbia, pasando por los escandalosos disfraces de Brad y Janet. La fiesta arranca a las 9 p.m. Y cuando termine la noche en Faena Miami Beach se llevará a cabo una proyección especial de “The Rocky Horror Picture Show” en la noche de Halloween para completar esta fabulosa y extraña celebración. No se paga entrada. Más información: livingroom@faena.com y teléfono (786) 655-5600.

Fundación Little Lighthouse, la discoteca Halloween al aire libre por una causa

La recaudación de fondos de Little Lighthouse Foundation de este año tiene como tema “Nightmare on the Beach: Dark CarnEvil”, incluyendo cócteles de primera categoría y comida de varias compañías de catering, así como entretenimiento en vivo. El viernes 27 de octubre, a las 9 p.m., en el Lummus Park de South Beach, tiene lugar esta velada de caridad con una discoteca al aire libre donde los habitantes del Carnaval del Mal celebran Halloween mientras recaudan dinero para los niños del sur de la Florida. Esta fiesta cuenta con varios pabellones y carpas temáticas, con artistas disfrazados y payasos transformados. Hay barras abiertas con bebidas como Tito’s Vodka, Notorious Pink, Atlantico Rum, Jagermeister y cerveza Coppertail combinados con catas de comida de algunos de los mejores restaurantes y servicios de restauración de Miami. Al día siguiente, el sábado 28 de octubre, a la 1.30 p.m., Little Lighthouse Foundation invita a los niños y sus familias al 3º desfile anual de Halloween para niños en Lummus Park en Miami Beach. Este evento es gratuito. Más información sobre entradas en www.NightmareOnTheBeach.com

31 edición de Vizcaya’s Halloween Sundowner, música, disfraces y baile en la Bahía de Biscayne.

Esta espectacular fiesta en una de las propiedades más emblemáticas y lujos de Miami atrae a más de mil invitados cada año. El tema de este año es “Misterio, Mito y Fantasia/Mystery, Myth and Fantasy”, con Roxy Vargas, presentadora de “In The Mix” de NBC6, como maestra de ceremonias. La música corre a cargo del dj A-Train y los grupos locales Patrick y The Swayzees, The State Of y Tamboka. El concurso de disfraces premiará a los ganadores por el mejor traje masculino, femenino y en grupo. La fiesta es el sábado 28 de octubre, a las 8 p.m. y hasta la medianoche. Las entradas incluyen cinco bares abiertos patrocinados por Bacardi, y otras marcas Premium, con bebidas toda la noche. Los invitados pueden vestirse con un disfraz relacionado con este tema o usar el traje que prefieran para disfrutar de una noche con todo incluido en la Bahía de Biscayne. Si te haces miembro, por $ 35, puedes tener acceso durante todo el año a Vizcaya, así como la opción de comprar hasta dos entradas con descuento. Más información: http://vizcayahalloween.org/

“Haunted Warehouse”, fiesta secreta en Wynwood

La fiesta de Secret Garden, el sábado 28 de octubre, de 10 p.mm. a 4 a.m. del domingo 29, trata emular un almacén en Wynwood donde pasan cosas inexplicables. La idea es que en este almacén, donde se rumorea que muchos empleados perdieron la vida tras trabajar en terribles condiciones, hay espíritus que no admiten intrusos. Por ello, se pide a los asistentes que se unan para derrotarlos y buscar a los duendes para que les ayuden a infiltrase en el inframundo. Se llevará a cabo una sesión de espiritismo a través de la danza con la esperanza de librase de estos espíritus que se están apoderando del lugar. Esta fiesta es una invitación para vestirse de muertos y así honrarlos. Una vez en la mazmorra, los psíquicos, médiums y chamanes realizarán rituales para que se unan y nos ayuden a liberar a estos espíritus de este lugar tan especial. Antes de las 12.30 a.m. no se paga. Entradas en Eventbrite: Haunted Warehouse by Secret Garden. Más información en : http://secretgardenexp.com/