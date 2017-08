Chiquinquirá Delgado le dice ‘No’ al amarillismo en su nuevo programa

Chiquinquirá Delgado, la presentadora de “Pase VIP”, el nuevo programa de Univisión que se transmite los domingos en horario estelar, asegura que es posible ofrecerle al público un contacto íntimo con las celebridades sin recurrir al amarillismo.

En el programa, que presenta un músico cada semana, entre ellos Lucero, Ricardo Montaner, el grupo juvenil CNCO y el grupo regional mexicano Los Broncos, las actuaciones musicales son intercaladas con entrevistas reveladoras, pero, de acuerdo con Delgado, siempre respetuosas.

“Algunos sectores de la prensa se pueden pasar de la raya. No entienden que por el hecho de ser una figura pública, eso no les da derecho a violar tu espacio”, expresó a Efe la conductora venezolana radicada en Miami, Florida.

“Hay que tomar en cuenta que los famosos a veces tienen niños, tienen una familia”, aseveró. “Yo misma, hay cosas que no deseo compartir. Hay líneas que no se deben cruzar”.

Para Delgado, el buen periodismo no está reñido con el respeto y el buen gusto. Ella, asegura, entabla una conversación íntima y honesta con la estrella, pero siempre respetando la sensibilidad del artista.

“Hay celebridades que tienen temas que los tocan profundamente, que les toca una fibra, como quizás la muerte de un ser querido, o una etapa de su vida que no desean airear en público porque es algo muy personal, y eso yo lo respeto”, aseguró.

Delgado solo desea tocar “todo lo que no le haga daño al artista”.

Precisamente lo que le atrajo a Delgado de “Pase VIP”, es que le permite al artista abrir su corazón, sin recurrir al sensacionalismo,

“Es un programa entretenido que combina dos cosas que siempre me han gustado, una buena conversación íntima y la buena música. Y me encanta que es un programa que toda la familia puede disfrutar junta, porque no va a ofender”, apuntó Delgado, que en su lista de famosos a los que le gustaría entrevistar, incluye a Michelle Obama y Oprah Winfrey.

“Soy una fan de las mujeres ‘luchonas' y guerreras”, dijo.

Además de conducir “Pase VIP”, en estos momentos Delgado también se prepara para conducir la quinta temporada del popular concurso de baile de Univisión “Mira quién baila”, que se estrena en septiembre.

Y aseguró que está muy emocionada pues, aunque aún no conoce la lista de famosos que participará en el programa, “esta vez habrá más baile y menos drama”, dijo para terminar.