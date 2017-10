Eduardo Yañez le pegó una cachetada a un reportero y ahora enfrenta una demanda

Paco Fuentes estaba haciendo su trabajo.

Como reportero de celebridades del programa de Univisión El Gordo y La Flaca, a principios de este mes Fuentes estaba en la alfombra roja del servicio de streaming en español Pantaya.

Cuando la estrella de telenovelas mexicanas Eduardo Yañez pasó frente a él, el periodista le preguntó sobre su hijo del que está alejado y quien creó una página GoFundMe para que lo ayudase a pagar la reparación de su automóvil. Le preguntó al actor por qué no estaba ayudándolo.

Yañez no tomó muy bien la pregunta y le fue encima. Literalmente.

Después de llamar a Fuentes idiota, entre otras cosas, el protagonista de Fuego en la Sangre le pegó una fuerte cachetada.

Univisión condenó el ataque. Ahora el periodista está demandando a Yañez por agresión y perturbación emocional, según el portal TMZ.

De acuerdo con el documento, Yañez no ha mostrado remordimiento alguno, aunque dio a conocer una disculpa a TMZ.

“Perdí los estribos”, dijo. “Tomo a la familia muy en serio y no comparto mi vida privada. Sé que no tuve la mejor actitud. Estaba tratando de responder todas las preguntas y hasta alejarme de él”.

La estrella de culebrones apareció en El Gordo y La Flaca donde respondió preguntas de los animadores del programa, Lili Estefan y Raúl de Molina.

“Paco se metió en un asunto que es muy personal para mí; que me resulta muy sensble. Yo quise defender a mi familia”, explicó Yañez, y agregó que no le gustó la forma en que el reportero se comportó. “Me parece que insistió demasiado en el tema, como si se burlara de mi situación, y no se lo iba a permitir”.

Luego, en medio de lágrimas, Yañez, añadió que iba a buscar ayuda profesional y que no era más que un ser humano.