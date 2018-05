La presentadora de TV Belkys Nerey está comprometida. ¿Quién es el afortunado?

El miércoles por la noche, el amor estaba en las noticias del canal WSVN 7. Craig Stevens anunció en las redes sociales que su copresentadora, Belkys Nerey, de 51 años, está comprometida.

"Una cálida bienvenida a la nueva novia. Me siento muy feliz por los dos", escribió Stevens y colgó una foto de la periodista nacida en Miami donde aparece mostrando un anillo de compromiso en el estudio de televisión.

