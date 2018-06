Nació sin vagina, pero gracias a la piel de un animal ahora esta brasileña puede tener sexo

El avance de la ciencia y el ingenio humano no dejan de asombrar al hombre, y acaso por eso es que un procedimiento quirúrgico revolucionario en Brasil ha cautivado a millones alrededor del mundo.

Se trata de una novedosa cirugía de reconstrucción vaginal a una joven brasileña nacida con una rara enfermedad congénita que consiste en la ausencia de vagina y útero, pero con ovarios normales. Se le denomina Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser.

Fue durante la adolescencia que, si bien Jucilene Marhino comenzó a sentir dolores menstruales, nunca apareció el sangrado que evidencia el inicio del ciclo menstrual. Tenía 15 años cuando recibió la devastadora noticia: la apertura de su vagina estaba cubierta por tejido y carecía de órganos reproductores, le informaron los médicos.

