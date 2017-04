El mono tenista japonés que revoluciona las redes sociales

El mundo del tenis tiene un nuevo prodigio, que es imbatible en la red. Ya no importa cuantas pelotas se lancen sobre su cabeza, pues él las contestará todas, con un aplomo y técnicas de maestro.

No hay mucho más que decir sobre este nuevo atleta. Lo único y más relevante, es que no es un humano. Se trata del mono japonés Riki, quien ya podría ser solicitado por la crema y nata del tenis mundial, no solo por su desempeño en la cancha, también por sus dotes como entrenador. Al final de esta práctica, demuestra su calidad, felicitando a su alumno, quien festeja lo aprendido.

Este jueves, video de Reki acumuló 300,000 vistas en menos de seis horas, según refiere el medio online DailyMail.